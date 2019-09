Fenifut reconoce error administrativo en votación para "The Best"

La Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), tuvo que dar la cara para tratar de apaciguar las críticas generadas contra esta entidad deportiva, por los supuestos votos que se le atribuyen a Juan Barrera para la elección de Lionel Messi, galardonado con el premio "The Best" que entrega la FIFA.

A la Fenifut no le quedó otra que reconocer que hubo un “error administrativo”, que genero una serie de polémicas en torno al proceso utilizado FIFA para la elección del ganador del premio "The Best".

“Por un error administrativo, que en un acto de transparencia asumimos como Fenifut, al momento de recepcionar los votos y enviar la información a FIFA erróneamente se adjunto el nombre y firma de Juan Barrera, mismo que estaba registrado por la votación efectuada del año anterior con lo que FIFA confirmó la validez del documento con los sellos oficiales de Fenifut”, detalla la entidad rectora del futbol nacional a través del comunicado de prensa.

“THE BEST” ERROR DE LA HISTORIA

Con este comunicado Fenifut respondió a la solicitud hecha por FIFA, para que esclareciera esta situación, aunque el texto deja muchas interrogantes sobre lo que de verdad ocurrió y como se pudo llegar a un error de tal magnitud.

Según explicó Fenifut: “Como todos los años, a solicitud de FIFA la Federación Nicaragüense de Futbol trasladó la votación en los premios The Best al director de la Selección Mayor Henry Duarte, que a su vez es el encargado de nombrar cual de los capitanes de nuestra Selección Mayor será encargado de votar. Siendo elegido por éste el jugador Manuel Rosas, quien ya había ejercido su voto en ediciones anteriores”.

Más adelante se detalla que: “Efectivamente tal y como aparece en el listado oficial de FIFA tanto el director técnico Henry Duarte, como el jugador Manuel Rosas realizaron los votos de la misma manera: 1-Lionel Messi (5 puntos), 2-Sadio Mané (3 puntos), 3-Cristiando Ronaldo (1 punto)”.

“Fenifut desea dejar en claro que toda está situación fue un mal entendido. Aunque nos hacemos responsables del error administrativo y entendemos las molestias que pudo causar en uno de los nuestros capitanes”, se puede leer en otro parte del comunicado.