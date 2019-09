Fenifut admite error y se disculpa

No le quedó otra salida a la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), que dar la cara y pedir disculpas por lo que ellos califican como un “error administrativo”, al atribuirle a Juan Barrera los votos para la elección del premio The Best de la FIFA, y que según el comunicado fueron hechos por Manuel Rosas, el otro capitán de la selección nacional.

Días atrás, Barrera detalló en redes sociales que él no había votado en esta elección del premio The Best, que terminó en manos de Lionel Messi, lo que fue el detonante de una serie de críticas y suspicacias hacia el proceso empleado por FIFA para determinar al ganador.

En ese orden, la FIFA solicitó a Fenifut investigar esta situación, al constatar que tenía en su poder documentos con el sello de la entidad rectora del futbol nacional y la firma de Barrera, en el que se establecía que el capitán de la escuadra nacional había votado por Lionel Messi como primera opción, Sadio Mané de segundo y Cristiano Ronaldo de tercero.

“Hemos verificado los documentos de votación presentados por la FA nicaragüense y todos los documentos están firmados y confirmados con el sello oficial de la FA nicaragüense”, dio a conocer un portavoz de la FIFA a ESPN.com, este jueves por la mañana.

“Tras comparar con las hojas de votación presentadas por la federación y las que hemos publicado en FIFA.com, confirmamos que tenemos los votos correctos firmados por el jugador. Estamos pidiendo a la Federación de Futbol de Nicaragua que investigue sobre este asunto”, dijo el representante de la FIFA a ESPN.

Fenifut asume responsabilidad

Ante esta situación, Fenifut no tuvo otro remedio que aclarar las cosas, en un comunicado que detalla en su parte principal: “Por un error administrativo, que en un acto de transparencia asumimos como Fenifut, al momento de recepcionar los votos y enviar la información a FIFA, erróneamente se adjuntó el nombre y firma de Juan Barrera, misma que estaba registrada por la votación efectuada del año anterior, donde la FIFA confirmó la validez del documento con los sellos oficiales de Fenifut”.

En el mismo documento se explica de entrada: “Como todos los años, a solicitud de FIFA la Federación Nicaragüense de Futbol trasladó la votación en los premios The Best al director de la Selección Mayor, Henry Duarte, que a su vez es el encargado de nombrar cuál de los capitanes de nuestra Selección Mayor será encargado de votar. Siendo elegido por este el jugador Manuel Rosas, quien ya había ejercido su voto en ediciones anteriores”.

“Fenifut desea dejar en claro que toda esta situación fue un mal entendido. Aunque nos hacemos responsables del error administrativo y entendemos las molestias que pudo causar en uno de nuestros capitanes”, se puede leer casi al final del documento.