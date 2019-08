Gatlin dice que fue víctima de una trama

El velocista estadounidense Justin Gatlin aseguró que fue “robado” y víctima de una “trampa” por una decisión impuesta por un panel de arbitraje por dopaje, que ordenó una sanción de cuatro años de suspensión, según informó el Washington Post en su edición de este miércoles.



“Yo sé en mi corazón que no he hecho nada malo,” dijo Gatlin a la publicación. “Yo he sido robado. Me han hecho trampa en una oportunidad de terminar mi carrera”, añadió.



El campeón olímpico de los 100 metros planos fue suspendido por cuatro años por dar positivo en 2006 a una prueba antidopaje, según dio a conocer la víspera la Agencia Antidopaje Estadounidense.



Un panel de arbitraje de tres miembros dio la votación 2-1 contra el estadounidense, medallista de oro en Atenas-2004.



La sanción viene por un positivo a la testosterona en un examen en una prueba realizada el 22 de abril de 2006 en Kansas Relays.



Gatlin podría extender otros 20 meses su apelación al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) como último recurso legal. De hecho ya confirmó que utilizará todos los métodos posibles de dicho recurso.



En adición a los cuatro años de sanción, que terminarían el 24 de mayo de 2010, Gatlin podría perder también el reconocimiento de todos los resultados después del examen de 2006, incluida la segunda mejor marca mundial de 9,77 segundos en los 100 metros planos, impuesta en el Grand Prix de Doha, Qatar, el 12 de mayo del año pasado.



El récord mundial de la especialidad está en poder del jamaiquino Asafa Powell, con 9,74 segundos en septiembre último en Italia.



La sanción para Gatlin, campeón mundial de los 100m y 200m en 2005, es devastadora, pues podría terminar con su sueño de competir en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008.