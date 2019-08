Rescatan a las Fieras

Finalmente, la intervención al equipo del San Fernando se ha dado, y parece que los problemas se han solucionado. Esta vez por completo.



Edwin Cordero, Presidente de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional, dio a conocer la noticia de que el equipo ya no le pertenece a la Directiva que inició esta campaña con el club.



Ante tantos problemas económicos y falta de pago a los jugadores, el equipo les fue quitado y pasa a ser manejado por Mario Rappaccioli y Arturo Arana.



“Ellos son ahora los encargados del team. Se hicieron cargo de todo lo referente a las Fieras, desde el estadio ‘Roberto Clemente’, hasta el pago de los peloteros y el manejo de la publicidad del equipo, así como también de las deudas que hasta el momento presenta el club”, dijo Cordero.



El Presidente de la Liga Profesional anunció que la deuda de las Fieras supera los 30 mil dólares, pero que ambos (Rappaccioli y Arana) la asumirán y echarán a andar este equipo, que va rumbo a la final.



Cordero cree que no fue tarde la decisión de intervenir el equipo. “Nunca es tarde para mejorar. Era algo que se veía venir y pensamos que lo hicimos en tiempo y forma”.



En las ocasiones anteriores, mientras los peloteros se quejaban por la falta de cumplimiento de la Directiva, Cordero manifestó que siempre la Liga pensó en la intervención del equipo, pero al mismo tiempo, fueron pacientes con tal que existiera una solución, además que la Directiva prometía que todo se resolvería.



“Pero ellos jamás dieron solución a los problemas. Fueron dos las ocasiones en que gravemente fallaron, y ahora ya no les pertenece el team, sino que pasa a manos de las personas antes mencionadas”, dijo Cordero.



San Fernando presenta marca de 24 victorias y 21 derrotas, y está ubicado en el segundo lugar, con 4.5 juegos de ventaja sobre el Chinandega.



Todo vuelve a la normalidad con el equipo, y de esa manera las Fieras prometen dar batalla en esta recta final de la temporada.



Cordero aprovechó la ocasión para anunciar distintas promociones de cierre de temporada, que incluyen derby de jonrones previo a los juegos que inician hoy, así como atención a jóvenes en riesgo que serán invitados a diversos partidos.