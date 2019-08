Joe Torre, “no coment”

Joe Torre no tomará partido entre Roger Clemens y Brian McNamee, su entrenador personal con los Azulejos de Toronto y los Yanquis de Nueva York, quien acusó al “Cohete” de emplear sustancias para mejorar su desempeño.



“Ustedes no van a lograr meterme en eso. Prefiero mantenerme al margen de hacer comentarios a profundidad en torno a todo el caso de esteroides y hormona del crecimiento humano”, señaló Torre, que fue piloto de los Yanquis y quien recientemente firmó un contrato para dirigir a los Dodgers de Los Ángeles.



Torre, que hizo estas declaraciones el miércoles durante una conferencia de prensa del Canal del Golf en anticipo a un campeonato en Kapalua, Hawai, donde será un participante honorario, dirigió a Clemens durante seis temporadas.



En el informe del ex líder de la mayoría en el Senado, George Mitchell, divulgado el mes pasado en torno al consumo en el béisbol de sustancias que mejoran el rendimiento, McNamee denunció que Clemens había consumido esteroides y hormona de crecimiento humano, y también acusó a Andy Pettitte, otro lanzador de los Yanquis, quien habría usado dicha hormona.



Clemens negó de inmediato las acusaciones, mientras que Pettitte reconoció haber consumido hormona de crecimiento humano en dos ocasiones cuando se recuperaba de una lesión en un codo.



“Soy muy cercano a Roger. Cuando digo cercano a él, él fue un gran competidor para mí. Con Andy es lo mismo. Y ciertamente sé que son dos personas con amor propio que sólo les gusta hacer lo correcto, y me gustaría dejar mi comentario allí”, indicó Torre, quien dirigió durante 12 temporadas a los Yanquis y ganó cuatro Series Mundiales en sus primeras cinco temporadas con el equipo, antes de marcharse al final de la temporada pasada.



Torre se convirtió en el nuevo piloto de los Dodgers de Los Ángeles después de que dejó a los Yanquis.



Un total de 20 peloteros de los Yanquis, que juegan actualmente o ya están retirados, fueron identificados como consumidores de sustancias en el informe Mitchell. Torre indicó que esta elevada cifra se debía en parte a que dos de las principales fuentes de Mitchell se encontraban en el área de Nueva York: una de esas fuentes fue McNamee y la otra el ex empleado de caseta de los Mets neoyorquinos, Kirk Radomski.