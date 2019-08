“Aún podemos”

El gran triunfo del Chinandega sobre las Fieras anoche hizo soñar aún más al team occidental, especialmente a su manager, Próspero González.



El mentor, puesto recientemente al frente de la nave, consideró clave la victoria de anoche, y yendo más allá, piensa que una barrida podría traducirse literalmente a la gran clasificación del equipo de Chinandega a la gran final del certamen.



“Me siento muy contento porque golpeamos de primero, y eso nos facilita la posibilidad de barrer al San Fernando. Mañana (hoy) va Miguel Pérez y confiamos en que él nos dará la segunda victoria en esta serie tan clave”, dijo Próspero.



El manager se deleitó con la gran joya monticular que realizó Julio Raudez, quien durante ocho entradas limitó a los contrarios a sólo dos hits. Al final, sumado un error del intermedista occidental, San Fernando ante Raudez sólo ubicó a tres corredores en las almohadillas.



“Él lució fantástico. No hay más que pedirle. Y si así luce en esta recta final, vamos a ir a la final”, dijo el manager.



El lanzador derecho, como siempre recatado al momento de dar declaraciones, manifestó que su éxito radió en ser muy pensante sobre la loma.



“Ellos son tremendos bateadores, pero se desesperaron conmigo, y así fue fácil trabajarlos”, dijo Ráudez, quien logró apenas su segunda victoria de la campaña por cinco reveses.



Otro de los héroes fue Ambriorix Concepción, quien disparando un jonrón de tres carreras en el primer inning definió el desafío.



“Estamos en una situación en que todos debemos de dar nuestro aporte para hacer que el Chinandega clasifique a la Final”, dijo el artillero. “Yo me presenté no a buscar el jonrón sino a hacer un buen swing, y gracias a Dios las cosas salieron mejor de lo que esperaba”, concluyó.