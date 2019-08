Bóer confirmado en primer lugar

Nuevamente falló el servicio eléctrico en el estadio “Héroes y Mártires de Septiembre”, por lo que el partido entre Bóer y León fue suspendido.



Es la segunda fecha consecutiva en que no juega el Bóer, ya que el miércoles se adjudicó el partido por forfeit ante el San Fernando. Sin embargo, al perder anoche las Fieras, el Bóer se consolidó como equipo de primer lugar, sin que los masayas puedan destronarlos. Por lo tanto, la Serie Final el próximo 15 de enero iniciará en Managua.



Anoche, tanto en los barrios aledaños como en el estadio, la energía estuvo intermitente, pero no fue posible que se encendieran los bombillos de las torres. Ante esa irregularidad, el árbitro principal, Allan Reyes, tras dar espera de media hora, no tuvo más remedio que suspender el partido.



Menos mal que este desafío no tiene ninguna incidencia en la clasificación de los equipos, uno finalista y el otro eliminado, pero están en juego algunos lideratos individuales.



Estos equipos estarán midiéndose hoy a las dos de la tarde en el Estadio “Dennis Martínez”.



Posiciones

EQUIPOS JG JP JD

*Bóer 33 13 --

San Fndo. 24 22 9.0

Chinand. 21 26 12.5

León 14 31 18.5

* Clasificado a la Final.