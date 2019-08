A pocos días de abrirse los sobres para conocer las votaciones del Salón de la Fama de 2008, con varios súper estrellas viendo agotarse el tiempo y otros como Tim Raines, Dave Justice y Brady Anderson, intentando por vez primera abrir las puertas de Cooperstown, uno se pregunta: ¿por qué es tan difícil entrar?

Esa rigurosidad que se utiliza en forma hasta cierto punto implacable para juzgar y determinar qué peloteros pueden ingresar al templo del béisbol, constantemente golpea nuestras narices y, por supuesto, incomoda.



¿Quién puede discutir el nivel de Joe DiMaggio y Juan Marichal, dos auténticos pura raza del beisbol? Sin embargo, ellos rebotaron en su primer intento. Era natural saltar de la butaca girando alrededor de la interrogante: ¿Cómo pudo ser posible?

Este año, el pelotero más llamativo de la nueva promoción, es Tim Raines, quien robó 808 bases con una temporada de 90, pero quedó a 395 hits de los 3000, obtuvo sólo un cetro de bateo y registró cinco promedios sobre los .300 con las apariciones en el plato requeridas.



Señores, si DiMaggio, quien en 13 años de actividad fue tres veces Más Valioso de la Liga Americana, obtuvo dos cetros de bateo, dos en jonrones y dos en impulsadas, agregando dos temporadas de 200 imparables incluyendo la de novato, más once registros de .300 puntos, siete de ellos consecutivos y la impresionante racha de 56 juegos hiteando, no fue seleccionado en su primer intento, ¿por qué considerar a Raines como algo seguro?

Quizás Rich Goosage pueda dar el salto, en vista de que en 2007, obtuvo el 71.2 por ciento, aproximándose a ese 75 tan perseguido. Ahí tenemos a Bert Blyleven, ganador de 287 juegos con 3701 ponches, 60 blanqueadas y 3.31 en efectividad, bloqueado por diez años.



Hay mucho que discutir en favor del temible Jim Rice, quien se retiró con .298 de average, un total de 382 jonrones, más de 400 bases alcanzadas en una campaña, un titulo Más Valioso, la cifra de 2,452 hits y 1,451 empujadas.



Si Mark McGwire está habilitado, sus cifras permanecen. Él usó Andro cuando era permitido, así que fue terriblemente drástico reducirlo al 23.5 por ciento de aceptación, obviando sus récords desde que debutó con 49 jonrones.



¿Por qué es tan difícil entrar?, podrían preguntarse Dale Murphy, Steve Garvey, Jack Morris, Orel Hershiser, Don Mattingly y Dave Parker, hasta hoy rechazados, y Luis Tiant, en espera de consideraciones del Comité de Veteranos luego de ser descartado vía directa.



Sólo en casos de ribetes tan espectaculares como los de Cal Ripken y Tony Gwynn, por colocar un par de muestras sobre el tapete, no queda sitio para la menor duda.



dplay@ibw.com.ni