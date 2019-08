“No somos los dueños, sólo apoyo”

Después de los momentos tormentosos que se vivieron en las filas del San Fernando, la calma llegó con los nuevos encargados de las finanzas del club, el licenciado Arturo Arana y el licenciado Mario Rappaccioli.



La presencia de ambos ayer en el estadio Roberto Clemente, además del siempre efectivo Sucre Frech, causó total satisfacción en los peloteros, previo al partido que les ganó el Chinandega 5x2.



“Ellos nos dan la seguridad y tranquilidad que necesitamos para dar el cien por ciento en el terreno de juego”, dijo el manager Omar Cisneros.



Pero tanto Arana como Rappaccioli fueron claros ante los medios de comunicación al manifestar que llegaron no como los nuevos dueños del San Fernando, sino como elementos de apoyo para que el equipo culmine bien esta IV edición de la Liga Profesional.



“Queremos dejar claro que el equipo le pertenece aún a los directivos anteriores o bien a la Liga Profesional. Nosotros no somos los dueños o los responsables del team. Es más, dejamos claro que cuando culmine la campaña, el club retornará a manos de la Liga para que ellos determinen qué hacer con él”, dijo el licenciado Arana.



Sucre Frech, quien fue nombrado como Tesorero en un inicio de campaña, es el único miembro de la directiva saliente que está con este nuevo grupo.



“En Sucre, aparte de que es mi migo, sabemos de la calidad de persona que es. Se trata de un elemento de confianza, muy capaz y con mucha experiencia con esto de conjuntos de béisbol, porque siempre ha estado vinculado a ello. Estamos seguros de que el equipo que hemos construido para manejar al San Fernando es de lo mejor y el team estará en la Final”, dijo Arana.



El directivo y Gerente de la empresa bancaria Banpro dijo que el año pasado uno de los grandes problemas con el San Fernando fue que la empresa desembolsó buena cantidad de dinero y jamás los miembros de la directiva fernandina entregaron recibos de los gastos que tenían.



“Los demás socios del banco siempre me pedían cuentas de las inversiones que hacíamos con el equipo y yo no tenía respuesta porque no tenía facturas en lo absoluto”, dijo Arana.



Con la derrota de anoche ante Chinandega, San Fernando se mantiene en el segundo lugar, sacándole ventaja de 3.5 juegos a los occidentales, y eso los mantiene como los posibles rivales del Bóer en la Final.



“Creemos que vamos a estar en una final, y por eso estamos aquí, porque sería una lástima que un club casi en la final se tenga que marchar de la Liga a causa de las Finanzas”, dijo el señor Rappaccioli, quien además aseguró que el team se hará cargo de la mayoría de las deudas de la directiva anterior.