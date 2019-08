Un Campeón agradecido

Estando sobre el cuadrilátero, con la corona del mundo en sus cintura y ante la gran batería de periodistas y fotógrafos, José “Quiebra Jícara” Alfaro recordó aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el gimnasio de boxeo.



Para él en ese instante todo lo de adentro era asombroso aunque desconocía su utilización. Vio las peras, las cuerdas, los sacos, pero curiosamente bastó poco para que naciera la llama del amor por ese deporte, que con el tiempo se fue intensificando hasta convertirse en su rutina, en el escape del anonimato, en la puerta hacia el estrellato.



“Acababa de ganar la corona, me dolía el cuerpo, pero pensé en ese gran momento. La ocasión que cambió mi vida por siempre”, dijo Alfaro ayer, durante una conferencia de prensa celebrada en el Casino Pharaohs.



El padre del muchacho se percató del impacto que le causó visitar aquel viejo gimnasio, y rápidamente supo que el joven de apenas 15 años, había entrado por esa puerta para jamás abandonarlo.



“Él siempre me apoyo en todo. Es más, cuando le dije que quería ser boxeador porque era lo que me apasionaba, nunca me dijo “no”, al contrario, junto con mi mamá, siempre procuraron darme lo mejor para que mi carrera estuviera bien cuidada”, dijo el ahora Campeón del Mundo Ligero de la AMB.



Así fue como ese potencial se fue cultivando. De manera muy meticulosa, los padres de Alfaro observaban que todo alrededor del peleador estuviera bien, y hoy, luego de tantos sacrificios, no sólo del púgil, sino de la familia entera, los resultados de un campeonato meritorio se han dado.



“La vida es de agradecimientos, y yo no me cansaré nunca de decir gracias a todas las personas que siempre me apoyaron. Son muchas y no puedo nombrarlas a todas, pero en esa lista indiscutiblemente que están mis padres, hermanos y hermanas.



El joven campeón no esconde su asombro que desde el sábado las cosas han resultado más fáciles para él. Un gran cambio ha experimentado, especialmente el trato de la gente, que ahora es diferente.



“Sabía que esto ocurriría, y una de las cosas que también me llama la atención es la cantidad de periodista y los interminables flashes de cámaras. Todo eso es parte del gran cambio y me alegra porque uno se siente bien”.



Pero más allá de su satisfacción, Alfaro se mantiene accesible a todos. No se deja atrapar por ese afán protagonista, aún cuando todos sabemos que él actualmente es la gran figura del deporte casero.



Su actuar ante todo lo convierten en alguien admirable. No existe el temor de acercársele y pedirle un autógrafo o una fotografía. Él suele ser el campeón que todos desean tener.



“Yo no quiero cambiar de la persona que soy ahora. Quiero ser siempre reconocido por mi público y corresponderles a como lo he venido haciendo. Recuerdo que durante una etapa difícil en mi carrera tuve varias derrotas, y la gente se portó bien conmigo y eso lo valoro. Quiero ser el Campeón del Pueblo”, culminó diciendo el monarca.