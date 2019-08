“Agbeko no me intimida”

Mientras la atención en el boxeo local es acaparada por José Alfaro y Román González, calladamente William González está a punto de convertirse en otra gran atracción, al acercársele su gran choque titular contra el africano Joseph Agbeko.



González (20 victorias, dos derrotas y 18 nocauts) es el retado número uno de la FIB en el casillero de los gallos. La corona que buscará es la misma que tuvo un tiempo Luis Pérez, antes de perderla contra Agbeko.



Aun cuando en estos momentos nadie le presta la importancia que merece, William González, quienes tienen el chance de escucharlo, presenta la capacidad de convencer que será Campeón del Mundo.



“Agbeko es un buen peleador, pero nada extraordinario. Yo tengo la confianza en que lo voy a derrotar y me convertiré en Campeón del Mundo cuando llegue mi oportunidad”, dijo González.



¿La imagen que dejó Agbeko fue la del púgil que demolió a Luis Pérez, eso no te hace dudar?

“Al contrario, me siento muy animado porque tendré la oportunidad de regresar al país la corona que él se nos llevó. Luis es un gran boxeador, pero esa noche no andaba en nada. Un Luis Pérez bien preparado le hubiese ganado. Pero ahora el chance de hacerlo contra el africano es mío y no lo desaprovecharé”.



¿Cómo definís a Agbeko como peleador?

“Es un tipo muy escurridizo. Al principio aplica mucha velocidad, pero conforme pasan los rounds se va poniendo lento y su fortaleza decrece. Yo en lo personal me considero que tengo las herramientas para detenerlo y arrebatarle la corona”.



¿Considerás que tenés la fortaleza en los puños para noquearlo?

“Sé que pego fuerte y la prueba de ello es que sólo dos de mis victorias han sido recorriendo toda la ruta. Pero para este choque de título mundial no pienso en terminar la pelea rápido, sino en dominar todo el combate y ganar la pelea. Ahora, si aparece el nocaut pues será mejor”.