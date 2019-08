Federer espera gran temporada

El suizo Roger Federer, número uno del tenis mundial, se siente “fresco, en forma y motivado” para empezar con el Abierto de Australia la temporada 2008, en la que se ha fijado como principales objetivos los Juegos Olímpicos de Pekín, Wimbledon y Roland Garros.



“Me siento fresco, en forma, motivado, y esa es la clave para 2008. He estado entrenando muy duro en Dubai, pero lo que me gusta, sobre todo, es competir”, declaró Federer al canal FoxSports televisión.



Federer llegó ayer a Australia para jugar un torneo de exhibición dentro de cuatro días en Melbourne y defender luego su título en el Abierto de Australia, que comienza el 14 de enero. En caso de ganarlo, el suizo se quedaría a un solo título de igualar el récord de 14 torneos del Grand Slam en poder del estadounidense Pete Sampras.



Pero Federer, de 26 años, ha subrayado que una de sus prioridades de este año será conquistar el único Grand Slam que se le resiste, Roland Garros, y que también le gustaría ganar la medalla de oro olímpica en Pekín, justamente los dos grandes objetivos del número dos mundial, el español Rafael Nadal.



El suizo se propone mejorar en todos los aspectos de su juego: “Movimientos, derecha, revés, cortadas, subidas a la red”, pues considera que “en el tenis por mucho que entrenes nunca es demasiado”.



El juego en la red es una de las facetas en las que Federer hará especial hincapié en 2008, “porque te concede grandes posibilidades, sobre todo ante los numerosos jugadores de fondo que existen en la actualidad. Te da una opción extra”, explicó.



“Sé que tengo esas posibilidades (juego en la red), y si pudiera utilizarlas en superficie de tierra más a menudo, tendría una gran oportunidad de ganar en Roland Garros”, afirmó Federer, que ha perdido las tres últimas finales del torneo parisino frente a Rafael Nadal.



Pero tampoco quiere obsesionarse con Roland Garros. Federer asegura que ganar en París, igualando las gestas del australiano Rod Laver y el estadounidense Andre Agassi, que han conquistado todos los Grand Slam, no es la prioridad más grande para él.



“No sé si lo cambiaría (Roland Garros) por el título de Wimbledon. El año pasado fue algo tan especial igualar el récord de cinco triunfos consecutivos de Bjorn Borg...”



Los Juegos de Pekín tendrán un significado especial para Federer porque fue en unos Juegos (Sydney 2000), donde conoció a su novia, Mirka Vavrinec. “Tengo muy buenos recuerdos de la competición olímpica, por eso en los de este año estaré muy motivado”.