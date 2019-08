Resumen internacional

Dos años a Hingis

La suiza Martina Hingis, que anunció en noviembre su retirada al mismo tiempo que su control positivo por cocaína en el último Wimbledon, fue suspendida dos años por la Federación Internacional de tenis, anunció la ITF este viernes. Hingis, ex número uno mundial, dio positivo el 29 de junio de 2007 y ella misma lo reveló al público en una rueda de prensa el 1 de noviembre en Zúrich. La suiza decidió entonces poner punto final a su carrera, proclamando que era “100% inocente”. Días después, Hingis expresó su intención de “pelear” e impugnar los resultados de su control positivo. Hingis, de 27 años, fue suspendida dos años a partir del 1 de octubre de 2007. Todos sus resultados a partir de Wimbledon-2007 fueron anulados, así como las sumas ganadas durante este periodo, que se elevan a un total de 129,481 dólares (87,932 euros).



Suspenden Rally

LISBOA / AFP

El rally Dakar-2008 fue anulado, por primera vez en su historia, por razones de seguridad y “amenazas directas contra la carrera”, anunciaron los organizadores Amaury Sport Organisation (ASO), ayer en Lisboa en un comunicado que habla de “amenazas directas lanzadas contra la carrera por movimientos terroristas”. El rally se haría del 5 al 20 de enero entre Lisboa y la capital senegalesa.



Mourinho en la mira

BERLÍN / AFP

La leyenda del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, no descartó la llegada de José Mourinho al Bayern Múnich para suceder a Ottmar Hitzfeld en el puesto de entrenador al final de la temporada 2007-08, indicó en una entrevista en el diario alemán Bild de ayer viernes. “¿Mourinho? ¿Por qué no? Podría seguir un curso de lengua (alemana) de aquí al verano (boreal)”, afirmó, precisando que la decisión estaba en manos de los directivos del club y no del consejo de vigilancia que él preside. El nombre de José Mourinho, despedido por el Chelsea a comienzos de la temporada, aparece con frecuencia desde el anuncio el miércoles de la marcha de Ottmar Hitzfeld, así como el del ex internacional Lothar Matthäus y el de los holandeses Marco van Basten y Frank Rijkaard.



La mejor Liga

BONN, Alemania / AFP

La Premier League es la mejor Liga de fútbol del mundo para la Federación Internacional de Estadísticas e Historia del Fútbol (IFFHS), que publicó este viernes su clasificación anual. El campeonato nacional inglés, tercero en 2006, figura con 1,171 puntos, superando al español (1,074 puntos), que repite en la segunda posición, y al italiano, que baja de la primera a la tercera posición a pesar del éxito del AC Milán en la Liga de Campeones y el Mundial de clubes. En la cuarta plaza figura el primer campeonato no europeo, que es el de Brasil. Con sede en Bonn (oeste de Alemania), la IFFHS establece esta clasificación desde 1991, teniendo en cuenta los resultados de los clubes en las competiciones nacionales, continentales e intercontinentales.



Cristiano Ronaldo, costoso

LONDRES / Fox Sports

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue cotizado en 147 millones de dólares por el Manchester United, equipo en el que milita en la Premier League. El conjunto inglés le puso este increíble precio al goleador ante el interés del Real Madrid por querer llevarlo a España, reveló este viernes el periódico Daily Express. Desde la “Casa Blanca” ofrecieron 80 millones de dólares, pero el número no satisfizo a los dirigentes del Manchester United. En caso de que el Real Madrid acceda a acercarse a esa cifra para contratar al “Mejor jugador de la Premier League”, la operación se convertiría en la más cara de la historia del fútbol. Hasta el momento, ese récord lo conserva el francés Zinedine Zidane con su pase de la Juventus de Italia al Real Madrid, hecho por 110 millones de dólares.



Mayweather, púgil del año CMB

MÉXICO / EFE

El estadounidense Floyd Mayweather, campeón mundial de peso súper welter y welter, fue nominado como el mejor pugilista de 2007 por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que eligió al mexicano Julio César Chávez Jr como novato del año. Mayweather (39-0 y 25 KO) derrotó a Oscar de la Hoya en una dura pelea por el cinturón súper welter y quitó el invicto a Ricky Hatton por la corona welter, con lo que acumuló su quinto título mundial en cinco divisiones diferentes. El joven Julio César Chávez Jr., fue reconocido como novato del 2007 al extender a 34 sus triunfos, 27 por nocauts, con un empate. El CMB seleccionó como el mejor combate el que resultó victoria de Kelly Pavlik por nocaut en siete asaltos sobre Jermain Taylor, el 29 de septiembre por el cetro mundial de peso medio. El nocaut del año fue el propinado por Mayweather a Hatton el 8 de diciembre en Las Vegas, el campeón más activo fue el mexicano Christian Mijares, monarca súper mosca, con cuatro defensas de campeonato en 2007, mientras Chad Dawson resultó ser la revelación del año,al ganar el título semipesado. Como pleitos más dramáticos premió los de Israel Vázquez sobre Rafael Márquez, el primero ganado por Vázquez en siete asaltos, el otro por Márquez, en seis, en ambas ocasiones con predominio de la ofensiva por parte de los dos gladiadores que terminaron heridos.