Britton, la inspiración

Con el equipo ya clasificado a la Final, al manager del Bóer, Lourdes Gourriel, más que los triunfos le preocupan los resultados de los artilleros que han recibido la oportunidad de juego en estos últimos encuentros.



Dwight Britton es uno de esos peloteros que lo han sorprendido por las buenas actuaciones registradas.



Ayer el Bóer doblegó 4x2 a León, y Britton se destacó a la ofensiva al batear de 4-2 y remolcar tres de las cuatro carreras de la tribu.



“No importa si ya estamos clasificados o no, siempre hay alguien que te impacta, y este muchacho lo ha hecho con sus deseos de estar siempre en el juego”, dijo Gourriel.



El Bóer comenzó perdiendo ante León 1x0, luego de dos pifias defensivas en el segundo inning. Pero en el cierre del cuarto episodio ante el derecho Julio César Villalón, Britton empató el juego con elevado de sacrificio al izquierdo.



León en su siguiente bateada saltó con ferocidad ante los disparos de Rafael García, y tras doble de Justo Rivas más sencillo de Henry Calderón, volvió a dominar el encuentro, esta vez 2x1.



El juego se mantuvo así hasta que apareció el cierre del sexto. Villalón flaqueó ante el bateo capitalino, permitiendo doble de Amaury Casañas y sencillo de Marlon Abea para el empate a dos carreras, y seguido apareció Britton, botando la pelota por el izquierdo con uno en base para el definitivo 4x2.



“Fue un gran día para mí, porque mi ofensiva fue incidente en la victoria”, dijo el joven pelotero. “Me quiso sorprender con curva sobre primer envío, logré hacer el ajuste y disparé el cuadrangular”.



García lanzó siete sólidos episodios para alcanzar la victoria. Su gran faena estuvo adornada con ocho ponches, mientras que Gustavo Martínez, lanzando los últimos dos inning, se apuntó el rescate, su noveno de la campaña.



“Cuando vine jamás pensé desarrollarme tan bien en este rol de cerrador, pero me siento muy contento que he resuelto y el equipo logra triunfos importantes a través de mis faenas de los últimos innings”, dijo Martínez.



El triunfo fue el 34 de la campaña para el Bóer por tan sólo 13 derrotas, mientras que para León fue la derrota 32 de la campaña por 14 victorias.