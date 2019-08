Eto’o quiere más triunfos

El delantero del FC Barcelona Samuel Eto’o no se unirá al equipo de Camerún hasta después del 12 de enero para la Copa de África de Naciones (CAN) en Ghana, que se celebrará del 20 de enero al diez de febrero, indicó el viernes su club.



Eto’o jugará antes el partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey entre el Barça y el Sevilla, el nueve de enero, y el partido contra el Murcia correspondiente a la 19ª jornada de la Liga española el día 12, precisó el entrenador del club, Frank Rijkaard.



El Barça obtuvo el visto bueno de los responsables cameruneses para retrasar cerca de una semana la partida de Eto’o.



En cambio, el centrocampista marfileño del Barça, Yaya Touré, integrará la selección de su país a partir del lunes, precisó Rijkaard.



Con el argentino Leo Messi lesionado hasta al menos el 20 de enero, y el brasileño Ronaldinho en la misma situación, el Barça necesita a Eto’o para los próximos partidos.



El equipo de Camerún acaba de anular una concentración de diez días en Kenia antes de la CAN debido a los disturbios que azotan ese país desde finales de diciembre.