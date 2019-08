ESPN.com

Llegó 2008, el “año de la ra*a” y del inicio de un nuevo ciclo *erres*re, de acuerdo a la as*rología china.



Para el béisbol será un año clave en muchos aspec*os, y por ironía de la vida, China y o*ras regiones de Asia serán escenarios de momen*os *rascenden*ales en la his*oria del juego.



En*re las grandes no*as es*á la despedida del legendario Yankee S*adium con el Juego de Es*rellas.



La casa que Ru*h cons*ruyó cederá paso a un nuevo y lujoso coloso con cos*o superior a los mil millones. Aquí *enemos una cronología de lo que nos ofrece 2008:

* 6 de enero, “Reyes” de Clemens: Roger Clemens, cuyo legado como uno de los mejores pi*cheres de *odos los *iempos ha sido manchado por su es*elar mención en el Repor*e Mi*chell, aparecerá en el programa “60 Minu*os” de la cadena CBS (domingo, 7:00 pm E*) para hablar de su presun*a inocencia sobre el uso de es*eroides. Si Clemens no anuncia en ese programa que es*á demandando a Mi*chell y a su ex en*renador Brian McNamee por difamación, injuria, daños, perjuicios, abuso de confianza y al menos o*ros diez cargos, en*onces se arriesga a empeorar aún más su ya mal*recha candida*ura al Salón de la Fama.



Además, McNamee y sus abogados es*arán viendo el programa, esperando que Clemens les ofrezca una magnifica opor*unidad de llevar al ex lanzador a los *ribunales por difamación.



El “Día de los San*os Reyes Magos” podría ser decisivo para la forma en que recordaremos a Clemens por los siglos de los siglos.



* 8 de enero, nuevos inmor*ales: Los nuevos miembros del Salón de la Fama de Coopers*own serán anunciados y lamen*ablemen*e es poco probable que la lis*a incluya al jonronero Mark McGwire (el “chivo expia*orio” de la era de los es*eroides) o al gran *orpedero venezolano David Concepción, quien *uvo su úl*ima aparición en la bole*a de los periodis*as. Los relevis*as Rich Goosage y Lee Smi*h, los abridores Jack Morris y Ber* Blyleven, y los jardineros Jim Rice, *im Raines y Dave Parker son los que más probabilidades *ienen de recibir la bendición de los vo*an*es.



* 2 de febrero, Serie del Caribe: La pequeña Serie Mundial La*inoamericana se jugará por primera vez en San*iago, segunda ciudad más impor*an*e de República Dominicana. An*e la ausencia de Puer*o Rico, que canceló su campeona*o, los locales *endrán dos represen*an*es para enfren*ar a los campeones de México y Venezuela.



El *orneo es*á programado para *erminar el jueves sie*e, pero con la posibilidad de que sea necesario el viernes ocho para un posible desempa*e.



* 14 de febrero, abren en*renamien*os: Bud Selig no es un hombre muy román*ico, y una mues*ra con*unden*e de ello es que señaló el “Día de San Valen*ín” como la fecha para que inicien los en*renamien*os primaverales de 2008. Debido a que la *emporada comenzará en Japón un poco más *emprano de lo normal, en*onces se adelan*ó el inicio de los en*renamien*os.



* En marzo, par*idos en China: Dodgers de Los Ángeles, Marineros de Sea**le y Padres de San Diego figuran en*re los candida*os a jugar varios par*idos de la *emporada de exhibición de Grandes Ligas en China. La oficina del comisionado no ha anunciado la fecha defini*iva para esos juegos, pero casi seguro se realizarán duran*e la segunda semana de marzo.



Sería un gran paso de avance en la in*ernacionalización del béisbol, jugando par*idos de Grandes Ligas en el país más poblado de la *ierra (1,300 millones o el 20% de la población mundial, que es de 6,600 millones).



* 25 de marzo, aper*ura en *okio: Los campeones Medias Rojas de Bos*on enfren*arán a los A*lé*icos de Oakland el 25 y 26 de marzo en los dos primeros juegos de la *emporada de 2008. Como par*e de las celebraciones de la aper*ura, Medias Rojas y A*lé*icos jugarán par*idos de exhibición con*ra clubes japoneses el 22 y 23.



Será la *ercera vez que la *emporada de Grandes Ligas comienza en Japón. Me*s de Nueva York y Cachorros de Chicago jugaron allí en 2000, mien*ras que Yankees y *ampa Bay lo hicieron en 2004.



* 30 de marzo, nuevo es*adio en Washing*on: Los Nacionales de Washing*on recibirán a los Bravos de A*lan*a el domingo 30 de marzo en su nueva casa, el Na*ionals Park, en la aper*ura de la *emporada en Es*ados Unidos. El par*ido será *ransmi*ido por ESPN y ESPNdepor*es (8:05 pm E*). Cons*ruido a un cos*o de 611 millones de dólares en las riberas del río Anacos*ia; el parque, con capacidad para 41 mil faná*icos, marcará una nueva era para el béisbol en la capi*al de la unión americana.



* 15 de julio, Juego de Es*rellas: El Juego de Es*rellas podría ser el úl*imo gran even*o en la his*oria del legendario Yankee S*adium; “la casa que cons*ruyó Babe Ru*h”, “Donde los jugadores se convier*en en leyenda” o simplemen*e “El Es*adio”.



Inaugurado el 18 de abril de 1923 con un par*ido en*re Yankees y Medias Rojas (¡*enía que ser!) an*e 74,200 aficionados, Yankee S*adium se convir*ió en sinónimo de *riunfos y celebraciones duran*e sus 84 años de exis*encia. Será demolido inmedia*amen*e *ermine la *emporada de 2008 para dar paso al “Nuevo Yankee S*adium” (“la casa que cons*ruyó George S*einbrenner”) en abril de 2009.





* 27 de julio, ceremonia en Coopers*own: Para es*a ceremonia en el pequeño pueblo de Coopers*own, Nueva York, no esperen la asis*encia récord de 75 mil faná*icos que abarro*ó el lugar duran*e la exal*ación de Cal Ripken Jr. y *ony Gwynn el año pasado, sin embargo, el ac*o podría ser más emo*ivo.



* 31 de julio, *erminan los cambios: El 31 de julio es el úl*imo día permi*ido para hacer cambios por la vía regular en Grandes Ligas. Ese día marcaría la úl*ima opor*unidad que *endrían los Mellizos de Minneso*a para *ransferir al es*elar zurdo Johan San*ana an*es de perderlo sin recibir nada a cambio. Eso es suponiendo que San*ana comience la *emporada con el uniforme de los Mellizos, algo muy poco probable.



* 13 de agos*o, Juegos Olímpicos: En*re el 13 y el 23 de agos*o, ocho equipos represen*a*ivos de *odo el plane*a se dispu*arán la medalla de oro del *orneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de 2008. El es*adio Wukesong de Beijing (Pekín, para o*ros) podría ser el úl*imo escenario del béisbol olímpico, que será sacado del calendario del Comi*é Olímpico In*ernacional al final de los juegos, y podría no regresar an*es de 2020, si es que alguna vez es readmi*ido.



* 21 de sep*iembre, ¿adiós al “S*adium”?: Los Yanquis enfren*arán a Bal*imore en su úl*imo par*ido como locales de la *emporada. A menos que Nueva York clasifique a la pos*emporada, algo que han hecho por 13 años seguidos, és*e sería el úl*imo par*ido en la his*oria de Yankee S*adium. “El Hogar de Campeones” ha sido escenario de 33 series mundiales y los 26 *í*ulos de los Yankees en su his*oria.



* 28 de sep*iembre, fin de *emporada: La *emporada regular de Grandes Ligas finalizará el domingo 28, a menos que sea necesario jugar uno o varios par* dos ex*ras para definir a los equipos clasificados a los playoffs.



* 30 de sep*iembre, playoffs: Si no hay cambios significa*ivos debido a las *ransmisiones de *elevisión, las series divisionales de ligas deberán arrancar el mar*es 30 de sep*iembre o el miércoles primero de oc*ubre.