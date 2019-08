Clemens acorralado

El ex Yanqui Roger Clemens negó el martes con vehemencia las acusaciones que se le imputan en el informe Mitchell, recientemente lanzado al mercado, de que usó drogas para realzar su rendimiento. En el Post del domingo pasado, Rohan Baichu, un ex terapeuta de masaje de los Yanquis, opinó sobre el asunto con Brian McNamee, ex entrenador personal de Clemens, afirmando que el informante de Clemens “es desconfiable y un alcohólico” que está “muy celoso” que Clemens ganara su séptimo Cy Young después que sus caminos se separaran.



McNamee habló con Mitchell bajo una reducción de su caso con las autoridades federales. Si su testimonio es encontrado falso, podía enfrentar procesamiento criminal. Con el vuelo de desmentidos, he aquí una mirada más cercana de las 8 ½ páginas sobre Clemens en el informe de Mitchell:

Roger Clemens es un lanzador que, de 1984 a 2007, jugó para cuatro equipos en la Liga Mayor de Béisbol, los Medias Rojas de Boston (13 temporadas), Azulejos de Toronto (dos temporadas), New York Yanquis (seis temporadas), y Astros de Houston (tres temporadas). Ha ganado más de 350 juegos, siete premios Cy Young, y era el jugador más destacado de la Liga Americana en 1986. Fue nombrado para equipos All Star once veces.



Ojo con McNamee

Durante la investigación, agentes de la Policía federal identificaron a Brian McNamee como uno de los clientes de Radomski y un subdistribuidor posible. McNamee, a través de su abogado, firmó un acuerdo escrito con los EU, la Procuraduría para el distrito del norte de California. El acuerdo dispone que McNamee cooperará con la Procuraduría estadounidense. Ninguna declaración verídica puede ser usada contra McNamee en cualquier Fiscalía Federal por esa oficina; pero, sin embargo, si él ha mentido en alguna declaración hecha tras aquel acuerdo, puede ser acusado de violaciones criminales, inclusive por declaraciones falsas, que es un crimen.



Como parte de su cooperación con la Procuraduría estadounidense, y en sus peticiones, McNamee estuvo de acuerdo con tres entrevistas conmigo y mi staff, una en persona y dos por teléfono. El abogado personal de McNamee participó en las entrevistas. También participaron los fiscales federales y agentes del FBI y Hacienda Pública. En cada una de las ocasiones, McNamee fue informado que podía enfrentar cargos penales si hacía cualquier declaración falsa durante estas entrevistas.



McNamee asistió a la St. John’s University en Nueva York de 1985 a 1989, especializándose en administración atlética. En St. John’s jugó béisbol. De 1990 a mayo de 1993 fue un oficial de la Policía de la ciudad de Nueva York.



De Nueva York a Toronto

En 1993, McNamee conoció a Tim McCleary, el Subgerente General de los Yanquis, que había asistido también a St. John’s. McCleary contrató a McNamee como un catcher de bullpen y un lanzador de práctica de bateo para los Yanquis. En 1995 McNamee fue soltado de sus servicios después de que Joe Torre fue nombrado el nuevo manager de los Yanquis. De 1995 a 1998 McNamee entrenó a atletas de calibre olímpico aparte del béisbol.



En 1995, McCleary fue contratado como Subgerente General para los Azulejos de Toronto. En 1998, ese club contrató a McNamee como su entrenador de resistencia y preparación física, y sirvió en ese puesto de 1998 a 2000.



Roger Clemens firmó contrato con Toronto en 1997, después de pasar los primeros trece años de su carrera con los Medias Rojas. Después de que McNamee empezó a trabajar en los Blue Jays en 1998, él y Clemens vivieron en el SkyDome de Toronto (hay un hotel establecido en el estadio). McNamee y Clemens se hicieron íntimos de manera profesional en Toronto, pero no eran íntimos socialmente o personalmente.



En casa de Canseco

José Canseco estaba jugando para los Azulejos de Toronto en 1998. Entre el ocho y diez de junio de 1998, los Azulejos jugaron una serie con los Marlins de la Florida. McNamee asistió a un almuerzo que Canseco ofreció en su casa en Miami. McNamee dijo que, durante este almuerzo, observó a Clemens, Canseco y otra persona a quien no conoció teniendo una reunión dentro de la casa de Canseco, aunque McNamee no asistió a esa reunión personalmente. Canseco dijo a miembros de mi staff investigativo que él tuvo numerosas conversaciones con Clemens sobre los beneficios del Deca-Duraboliny and Winstrol “cycle” y esteroides “stack”. Canseco ha hecho declaraciones similares públicamente.



Hacia el final del viaje, que incluía la serie con los Marlins, o poco después de que los Azulejos regresaran a Toronto, Clemens se acercó a McNamee y, por primera vez sacó a colación el tema de usar esteroides. Clemens dijo que no era capaz de inyectarse, y pidió la ayuda de McNamee.



Más tarde, ese verano, Roger pidió a McNamee inyectarlo con Winstrol, que el mismo Clemens proporcionó. McNamee sabía que la sustancia era Winstrol porque las ampollas que Clemens le dio fueron etiquetadas. McNamee inyectó a Clemens aproximadamente cuatro veces en las nalgas durante un período de varias semanas con agujas que Clemens suministró. Cada incidente tuvo lugar en el departamento de Clemens en el SkyDome. McNamee nunca preguntó a Clemens dónde obtuvo los esteroides.



No lo uses Roger

Durante la temporada de 1998 (en torno a la época de las inyecciones), Clemens mostró a McNamee una botella blanca de Anadrol-50. Clemens dijo a McNamee que no lo estaba usando, pero quería estar al tanto de eso. McNamee dijo a Clemens que no lo usara. McNamee dijo que tomó la botella y se la dio a Canseco. McNamee no sabe dónde obtuvo el Anadrol-50 Clemens.



Según McNamee, en la época que él inyectó a Clemens con Winstrol al final de la temporada de 1998, el rendimiento de Clemens mostraba una mejora extraordinaria. Durante este período de rendimiento mejorado, Clemens dijo a McNamee que los esteroides “tenían un muy buen efecto” sobre él. McNamee dijo que Clemens también estaba entrenando más duro y haciendo una mejor dieta durante ese tiempo.



En 1999, Clemens fue cambiado a los New York Yankees. McNamee permaneció de conformidad con un contrato con los Blue Jays para la temporada de 1999. En 2000, los Yanquis contrataron a McNamee como entrenador de resistencia y coach de entrenamiento bajo las órdenes de Jeff Mangold. De acuerdo con McNamee, los Yanquis lo contrataron porque Clemens los convenció de que lo hicieran. En esta oportunidad, McNamee trabajó con todos los jugadores de los Yanquis. McNamee recibía paga tanto por los Yanquis y como por Clemens, personalmente. Clemens contrató a McNamee para entrenarlo durante varias semanas en la temporada baja. McNamee también capacitó a Clemens personalmente por dos semanas durante el entrenamiento de primavera, y pocas veces durante la temporada. McNamee estuvo con los Yanquis hasta la temporada de 2001.



Inyectando testosterona

Según McNamee, durante la mitad de la temporada de 2000 Clemens dejó claro que estaba listo para usar esteroides otra vez. Durante la última participación de la temporada regular, McNamee inyectó a Clemens en las nalgas de cuatro a seis veces con testosterona de una botella etiquetada con Sustanon 250 o Deca-Durabolin, que McNamee había obtenido de Radomski.



McNamee declaró que durante este mismo período de tiempo también inyectó a Clemens de cuatro a seis veces con hormona de crecimiento humano que recibió de Radomski, después de explicar los beneficios potenciales y los riesgos de usarla a Clemens. McNamee cree que fue probablemente su idea que Clemens probara la hormona de crecimiento humano, la que Radomski le enseñó cómo inyectarla. En cada ocasión, McNamee administró las inyecciones en el departamento de Clemens en la ciudad de Nueva York.



McNamee dijo que él y Clemens no tenían ninguna conversación respecto a las sustancias que aumentaban el rendimiento entre finales de 2000 y agosto de 2001. McNamee, sin embargo, entrenó a Clemens y a Andy Pettitte durante la temporada baja en sus casas en Houston. Clemens invitó a menudo a otros jugadores de las Ligas Mayores que vivían en el área de Houston a que entrenaran con él.



Según McNamee, Clemens le informó que estaba otra vez listo para usar esteroides en agosto de 2001. De allí en adelante, McNamee inyectó a Clemens con Sustanon o Deca-Durabolin en cuatro a cinco ocasiones en el departamento de Clemens. Según McNamee, obtuvo estas drogas otra vez de Radomski. McNamee llegó a la conclusión, según las declaraciones y conducta de Clemens, que a Roger no le gustaba usar hormona de crecimiento humano (Clemens le dijo que no le gustaba el “bellybutton shot”). Para conocimientos de McNamee, Clemens no usó hormona de crecimiento humano en 2001.





Después, no se sabe

McNamee no fue conservado por los Yanquis después de la temporada de 2001. Después de esa temporada, Clemens nunca más pidió a McNamee que lo inyectara con sustancias que aumentaran su rendimiento, y McNamee no tuvo más conversaciones con él sobre tales sustancias. McNamee dijo que Clemens no le dijo por qué dejó de pedirle que le inyectara sustancias que aumentaran su rendimiento, y no tiene conocimientos sobre si Clemens usó sustancias que aumentaran su rendimiento después de 2001.



Durante los años que McNamee dijo que facilitó el uso de esteroides y hormona de crecimiento humano a Clemens, las conversaciones con Clemens sobre el uso de estas drogas con McNamee eran limitadas. McNamee supuso que Clemens usó estas sustancias durante la segunda mitad de la temporada con el propósito de no cansarse, pero no hablaron de esto directamente. Clemens era el que tomaba la decisión cuándo usaría esteroides anabólicos u hormona de crecimiento humano. McNamee dijo que trató de educar a Clemens sobre estas sustancias; “le dio tanta información como fue posible.”