“Estamos listos para la batalla”

El Bóer ya está clasificado a la Final, pero aun así no quiere perder en esta ronda regular.



“Mientras más victorias obtengamos, más fuerte será nuestro carácter de juego, y nuestro oponente nos respetará más”, dijo el manager Lourdes Gourriel.



Así es la mentalidad del estratega del conjunto capitalino, y esa misma manera de pensar es la que él busca obtengan sus pupilos. Pensando así, el Bóer podría culminar la campaña con 40 o más triunfos.



“A mí no me gusta perder nunca. Sabemos que es imposible ganar siempre, pero mientras menos perdamos, mejor siempre me siento”, añadió el cubano.



Gourriel y su mística, esa mentalidad siempre de guerrero y un corazón inquebrantable, desde ya piensa en la Final. No sabe quién será su oponente, pero con el respeto que siempre le brinda a los contrarios, cree que será difícil con el espíritu batallador del Bóer.



“Tenemos un club muy bien confeccionado. Pero más allá de nuestro gran bateo y un pitcheo de primera, me deleito al ver el carácter que muestra cada uno de los muchachos cuando salen al terreno a defender con orgullo la camiseta”, dijo el manager.



Una de las cosas grandiosas que ha tenido el club, es que ha contado con héroes distintos en los desafíos. Una vez fue Clyde Williams, pero ante la lesión que lo aqueja, Manuel Mejía y Amaury Casañas, ubicados en el corazón de la ofensiva, se han convertido en una pareja explosiva en el team.



“Buscamos sólo aportar en el conjunto, y verdaderamente le agradecemos al manager por darnos la oportunidad”, dijo Mejía. “Yo quiero ser campeón con estos compañeros y por eso todos tratamos de dar lo mejor de cada uno de nosotros para seguir brillando”, añadió.



Gourriel tiene afilado a sus muchachos, no sólo con sus actuaciones en el diamante, sino también con la mentalidad de que deben afrontar las adversidades.



“Oye, nosotros estamos listo para la batalla. No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Pienso que para la Final vamos a salir a jugar sin complejos, y buscaremos cómo doblegar al equipo que tengamos enfrente”, dijo el manager.



Lesionados regresan

Algo que llena de optimismo al team capitalino es que Clyde Williams y Raúl Marval ya tomaron el bate, y al menos hicieron swing en el juego de ayer ante León.



Los capitalinos tuvieron en su momento a tres de sus principales figuras ofensivas fuera del terreno a causa de molestias físicas. Eso se visualiza que culminará pronto.



“Clyde y Marval aún no están listos, pero me genera mucho optimismo que haciendo swing ante el pitcheo leonés no hubo quejas de ellos. Obviamente que este tiempo de lesión los saca de ritmo y deben de volver a agarrarlo. Pero sabemos de su calidad y no costará que eso suceda”, exteriorizó el mentor.



Clyde ha sido para el Bóer el artillero de mayor poder, Marval la seguridad total en el campo corto, y en el caso de Palmer, al momento de lesionarse no había un artillero más encendido que él, descargando extrabases e impulsando las carreras de la victoria.



Pero parte de la grandiosidad del Bóer fue que elementos que salieron de la banca a llenar los huecos que dejaron estos artilleros, rindieron al máximo y se convirtieron en piezas claves en los más recientes triunfos.



“De eso se trata esto. Los muchachos deben de aprovechar las oportunidades, y lo bueno es que lo han hecho muy bien, Marlon Abea, Mario Holmann, Leytón. Todos han jugado muy bien”, dijo Gourriel.



El pitcheo se mantiene como lo mejor del equipo

Pero Gourriel tiene su gran optimismo más que todo por el gran pitcheo que presenta. Con Juan Figueroa, Rafael García, Brian Rodaway y el chavalo Wilber Bucardo, el team capitalino presenta una de las rotaciones más sólidas que se hayan visto en la LNBP.



Es difícil determinar quién es el número uno de la rotación, y casi imposible saber quién es el último, cuando, salida a salida, cada uno de ellos nos deleita con grande faenas monticulares.



“Eso ha sido lo mejor que hemos tenido a lo largo de la temporada. De eso no hay duda”, dijo Gourriel. “Si el pitcheo es el 75 por ciento del juego, yo me siento súper equipado y confiado que en la Final tengo 75 por ciento de los triunfos asegurados”, añadió.



Con ese pitcheo el Bóer a lo largo de la temporada no tuvo contrincantes y se ubicó en el primer lugar para no ser descendido jamás.



“Ellos nos mantuvieron en la cima siempre. Nunca caímos en una racha negativa porque nuestro pitcheo siempre lo impidió, es más, recuerdo que tuvimos en cierto momento una cadena de victorias, pero que eran de poco bateo. Y logramos sobrevivir a esa carencia ofensiva por las grandes actuaciones de los lanzadores”, manifestó el manager.