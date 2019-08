Cuando uno de estos cracks mundiales se quiere ir, no hay quien lo pare. Su adiós es inevitable. Un hombre de fútbol, catalán por más señas, lanzó la sentencia a media tarde del 31 de agosto de 2002 cuando el Madrid trataba de cerrar la compra de Ronaldo y el desánimo ya había alcanzado a los popes de los negocios y la ingeniería financiera que no entendían la dilación. A las once de la noche del mismo día, una hora antes de cerrase el plazo, el Madrid anunció el fichaje del Fenómeno.



Un lustro después, la historia está a punto de repetirse: Ronaldo sueña con volver a su país para jugar en el Flamengo, su equipo del alma. Tanto en la negociación del año 2002 como en ésta del 2008, el obstáculo principal es el mismo: el precio. Ronaldo llegó a Dubai lesionado (según el doctor Runco aún tiene un mes por delante para volver a jugar) y sin posibilidad de participar en el amistoso que su equipo disputará el día ocho contra un combinado de los Emiratos Árabes, pero dispuesto a forzar para que su club facilite su traspaso al Flamengo.



En medio de estas incomodidades, el brasileño grita: ¡Quiero jugar! Ciertamente eso es lo que le interesa con desesperación.



El vicepresidente del club brasileño, Kleber Leite, confirmó que ha vuelto a reunirse con el agente de Ronaldo, Fabiano Farah, y que tienen un plan para acometer “la parte financiera de la operación”. Pero el Milán aparenta frialdad y jura que no le venderá barato. Nadie se lo cree. Ronaldo sólo ha jugado un partido esta temporada y la aparición de Pato le puede condenar definitivamente. Tiene un pie fuera.