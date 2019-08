Hurts, un show

Los peloteros estallaron en júbilo y los seguidores del San Fernando se pusieron de pie a aplaudirlos. Pero las tribunas se encendieron más cuando, por último, salió de la madriguera el gigante Jimmy Hurts, quien con su jonrón con casa llena y al final sus cinco remolques en el juego, fue la pieza clave en el gran triunfo y clasificación a la Final de las Fieras.



La responsabilidad de dar el batazo largo y de producir muchas carreras, siempre estuvo sobre Hurts. El artillero norteamericano no defraudó y así se ha convertido en un ídolo en Masaya, y la principal atracción cuando está en el cajón de bateo.



“Estoy muy emocionado. Aún cuando no lo demuestro, me siento feliz porque mi equipo alcanzó la Final, lo que hemos deseado por mucho tiempo”, dijo el artillero luego del encuentro.



¿Ahora clasificado a la Final, cómo visualizas la serie Bóer-Fieras?

“Es una serie muy dura porque se trata de dos equipos de mucha garra. El Bóer es el equipo con la nómina más grande del torneo, pero eso no nos intimida. Creemos que vamos a darle batalla y trataremos de doblegarlos”.



¿Qué es lo más difícil del Bóer?

“Tienen gran pitcheo. Eso no lo podemos negar, pero nosotros poseemos grandes bateadores y esa es la lucha que se dará en cada uno de los juegos de la Final. Lo que visualizo es que se trata de una serie difícil para los dos equipos”.



Con tu cuadrangular empatastes en el liderato de ese departamento, ¿esperabas eso?

“Cuando se tienen marcas cercas, no podés obviar que te interesa alcanzarlas, pero te digo que en ese turno del jonrón llegué pensando sólo en chocar con solidez la pelota. Gracias a Dios fue jonrón y sirvió para darle el triunfo a mi equipo”.



Como uno de los extranjeros más promocionados de los que apareció esta campaña, ¿qué opinas de la Liga?

“Me encanta jugar pelota y más cuando es competitiva. La experiencia de jugar en Nicaragua ha sido buena, en medio que mi equipo, por mucho tiempo estuvo rondando la incertidumbre de la debilidad financiera en que se encontraba. Pero ahora que todo se ha resuelto, me siento bien”.



Cuando arribaste, ¿esperaste tener una actuación así?

“Creí que tal vez las cosas resultaban mejor, pero la Liga resultó ser muy fuerte y competitiva, pero como dije anteriormente, me siento bien de haber jugado aquí, y ser una de las principales atracciones del torneo”.