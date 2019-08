Real Madrid no afloja

El Real Madrid consolidó su liderato al derrotar 2-0 al Zaragoza (10º) este domingo, manteniendo su ventaja de siete puntos respecto al segundo, el FC Barcelona, que el sábado se impuso en casa del Mallorca 2-0, en la 18ª jornada de la liga española de fútbol.



El Real Madrid resolvió con su novena victoria en nueve partidos como local un duelo en el que brilló el brasileño Robinho, aunque tuvo como gran protagonista a Iker Casillas. El guardameta evitó la derrota varias veces en la primera parte frente a los ataques de un Zaragoza que no se desarmó.



A partir de la lesión del defensor argentino Gabriel Heinze en el minuto 16, al Real Madrid se le complicó el encuentro mientras el argentino Diego Milito y los suyos hacían varias ocasiones de gol sin concretarlas.



Tras el descanso, el conjunto local se rearmó, entre otras cosas con la entrada de Guti, que ordenó el mediocampo. En el 65, el brasileño Robinho lanzó un centro que el holandés Ruud van Nistelroy convirtió en gol con un certero cabezazo, en el primer disparo a puerta del Madrid.



En el segundo ataque contra la valla zaragocista, en el 76, Robinho marcó desde fuera del área el segundo tanto del Real Madrid, que tuvo otras ocasiones antes del final.



Antes, el Atlético Madrid se llevó una convincente victoria con la que vuelve a puestos de Liga de Campeones al golear por 3-0 en su visita al Deportivo La Coruña, gracias a los tantos del delantero uruguayo Diego Forlán, del argentino Sergio ‘Kun’ Agüero y de José Jurado.



En Riazor, donde no ganaba desde 1995, el equipo del mexicano Javier ‘Vasco’ Aguirre consiguió una valiosa victoria con la que arrebató el cuarto puesto en la tabla al Villarreal, que el sábado se inclinó por 3-0 ante el Espanyol.



El Valencia, cuarto la última temporada, sigue sumido en la crisis y está aún muy lejos de la Liga de Campeones (7º) después de no pasar del empate sin goles al afrontar al Levante el domingo en su estadio de Mestalla.



El Getafe (13º) cayó derrotado en su campo por 3-0 ante el Valladolid (12º), con dos goles del canario Ángel Vivar Dorado, en el 55 y 76, y otro de Álvaro Rubio (68).



Recreativo de Huelva (14º) y Almería (16º) empataron 1-1 en un partido muy equilibrado en el que abrió el marcador el francés Floret Sinama Pongolle, en el 14, y empató Mané seis minutos después.



El Murcia (9º) se impuso 2-0 al Osasuna (15º) con goles de Henok Goitom (73) y de Abel en contra en el 90+3. Con un gol de Fernando Llorente también en propia puerta, el Racing de Santander (6º) se impuso 1-0 al Athlétic de Bilbao (17º), que sigue con dificultades para salir de la zona de descenso.



El sábado, el FC Barcelona se impuso por 2-0 en casa del Mallorca, con goles del mexicano Rafa Márquez y del camerunés Samuel Eto’o, que no le valieron para acercarse al líder.



En el otro partido adelantado, el Espanyol derrotó claramente en casa por 3-0 al Villarreal (5º) con un doblete de su capitán Raúl Tamudo (9, 36) y otro tanto de Valdo (13), consolidando su 3ª posición con cuatro puntos más que los del “submarino amarillo”.