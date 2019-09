Tras títulos y récords

No sólo el liderato de bateo estará en discusión en el cierre de temporada. Hay otros atractivos que están compartidos, y terceros que pueden atacar los récords.



Ofilio Castro es líder en hits, con 61, tres más que Jimmy González y cuatro más que Danilo Sotelo, quien es líder en dobles (16), empatando el récord que impuso la temporada pasada Clyde Williams. Travis Ezi impuso récord de triples, con cuatro, pero no lo ha incrementado.



Ofilio también es líder en carreras anotadas, con 40, y está a la orilla del récord que impuso Bárbaro Cañizares (42) en 2006. Sotelo se mantiene como máximo empujador (32), amenazado por sus compañeros Ofilio y Jimmy Hurst.



Están empatados en jonrones Luke Gorsett y Hurst, con seis cada uno, pero detrás, con cinco, están Clyde Williams, Ofilio, Marcos Sánchez y Vincent Palmer.



En pitcheo, Diego Sandino y Juan Figueroa tienen nueve triunfos cada uno, y tendrán la oportunidad de alcanzar el récord de Julio César Raudez (10). Como explicábamos en la edición de ayer, Aristides Sevilla debe lanzar 4.2 innings en los próximos partidos para mantener su elegibilidad para el liderato de efectividad, que la tiene en 1.41. Si los consigue y no le hacen carrera, podría atacar su récord de 1.34.



Gustavo Martínez tiene nueve juegos salvados y necesita dos para empatar los registros de Boanerges Espinoza y Ricardo Gómez la campaña pasada. Juan Figueroa es máximo ponchador, con 60, y empató el récord de juegos completos (2) que tuvo Aristides Sevilla en 2006. Willy Lebrón es el que recibe más boletos, 28 .



Miguel Pérez, además de ser el máximo perdedor (6), es el más trabajado, con 79.2 innings, y ya tiene los lideratos y récords de hits permitidos, con 94, superando los 90 de Cairo Murillo en 2005, y de dobles, con 21, dejando muy atrás las marcas de 17 que tenía Devern Hansack en 2006 y Julio Villalón en 2007.