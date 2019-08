Fenifut al rescate

La conferencia de prensa que brindó ayer el presidente de Fenifut, Julio Rocha, dejó abierta la posibilidad de que el partido de ida correspondiente a la Eliminatorias Mundialistas Sudáfrica 2010, no se efectúe en Diriamba, ni en Nicaragua. Esto se debe a que la comuna de Diriamba ha incumplido con el compromiso asumido de remodelar y acondicionar la cancha, los camerinos y las tribunas, condiciones exigidas por FIFA para poder jugar un partido de este nivel.



A la conferencia no llegó el edil de Diriamba, sino que envió a un representante, quien se limitó a decir que harán todo lo posible por cumplir con el compromiso adquirido por el primer ciudadano de la localidad. Extraoficialmente se supo que el estadio no pasó la prueba para ser sede del partido entre Nicaragua y las Antillas Holandesas.



Esta negligencia impulsó al presidente de Fenifut a asumir la remodelación de la instalación y mantener al tanto a Concacaf, informándole con fotos sobre los avances en las mejoras para ver si se logra rescatar la sede, de lo contrario se tendría que jugar en otro país la localía que nos corresponde.



La verdad que la única opción para jugar un partido internacional de acuerdo con lo que demanda FIFA es Diriamba, debido a que está prohibido que se juegue en estadios de béisbol. Ante esta limitación, sólo quedan dos alternativas, cumplir con las condiciones mínimas que demanda FIFA o perder la sede del partido de ida.



Esta decisión genera gastos a la Fenifut, debido a que no tiene ninguna potestad sobre el estadio, pues éste es propiedad del estado, bajo administración de la Alcaldía de Diriamba. En la instalación poco o casi nada se ha hecho. En 2005 la Asamblea Nacional aprobó 500 mil córdobas para que se le hicieran mejoras, pero por ningún lado se ve el producto de esa inversión, si es que ésta se hizo.





Fogueo vs. Flamengo

La Selección nica de fútbol que entrena en Brasil se enfrentará el jueves al prestigioso equipo Flamengo, en partido de preparación. El partido se realizará en el estadio Granja Comary, de Teresópolis.