Gossage golpea puertas

El nuevo relevista de los Yankees perdió tres de sus primeros cuatro juegos, y la gente, incluyendo el catcher Thurman Munson, se preguntaba qué era lo que continuaba. Ese lanzador, Rich Gossage, a partir de entonces conocido principalmente como Goose permitió los imparables perdedores de juegos a Richie Zisk (jonrón) y Don Money (doble), entonces cometió errores en toques de sacrificio sucesivos.



"Thurman vendría al montículo", recordó Gossage, "Y diría", ¿cómo usted va a perder este juego?" La primera vez que me preguntó eso no podía creer lo que me estaba preguntando. Pero ése era Thurman."



Perder partidos no era para Gossage, aunque esos partidos no eran los últimos que perdería. Pero en una carrera de 22 años, Gossage, un derecho difícil – era el tipo de lanzador de relevo que se ha extinguido. Los lanzadores de hoy, especialmente los lanzadores de relevo, son mimados. Gossage no era mimado.



Al cerrador de hoy le es pedido que lance una entrada, el noveno. Raramente, por ejemplo, hacen que Mariano Rivera, considerado el mejor cerrador, pitchee más de un inning. La temporada pasada él relevó en 67 juegos y pitcheó 71 entradas y un tercio. Como cerrador de los Yankees, él lanzo un máximo de 80 entradas y dos tercios en su carrera de 11 años en 2001.



En la primera temporada de Gossage con los Yankees, 1978, relevó en 63 juegos y lanzó 134 entradas y un tercio. En esas primeras cuatro apariciones, pitcheó tres entradas una vez y tres entradas y dos tercios en las otras dos.



Una vez entró en el inicio del séptimo y relevó las siete entradas finales de un juego de 13 entradas. Más tarde, en la temporada, él volvió a lanzar siete entradas otra vez en un juego de 17 entradas. Dieciséis veces lanzó tres entradas o más, 35 veces en sus 63 juegos, dos entradas o más.



"Me siento ofendido cuando llaman a Mariano el mejor relevista de todos los tiempos ", dijo un Gossage todavía orgulloso en una entrevista telefónica el sábado. "Pero que haga lo que nosotros hicimos y podremos comparar manzanas con manzanas. No quito nada a Mariano; es fenomenal. Pero lo que estos tipos hacen hoy es fácil comparado con lo que nosotros hicimos. Toma a tres tipos hacer lo que yo hice."



Hace un año fue nombrado en 388 de las 545 papeletas, dándole 71.2 por ciento, faltándole 21 votos para reunir el 75 por ciento que necesitaba para la elección. Históricamente, cuando un jugador está tan cerca y la papeleta de votación del próximo año no tiene ningún primerizo obvio, ha sido votado. Además, nadie con tan altos porcentajes como los que Gossage tenía el año pasado, ha dejado de ser votado posteriormente.



"Estamos manteniendo nuestros dedos cruzados", dijo Gossage, de 56 años, que ha estado en la papeleta nueve veces. "Estaría mintiendo diciendo que no ha habido decepción, pero está fuera de mi control."



Los relevistas han tenido problemas para entrar al Salón. Los votantes parecen descartar su trabajo, especialmente el número de las paradas que adquieren. Hoyt Wilhelm, Rollie Fingers, Dennis Eckersley y Bruce Sutter son los únicos relevistas en el Salón, y Eckersley era un abridor durante los primeros 12 años de su carrera.



"Era extenuante el modo en que fuimos usados ", dijo. "Abusaron de nosotros. Nadie se preocupaba por la disminución de nuestros brazos. Yo no. Los lanzadores de hoy son mimados. No estoy de acuerdo con el conteo de lanzamientos. Nunca lo he estado. No necesito que un recuento de lanzamiento me diga si un tipo está cansado. Son mimados demasiado. No fortalecen su resistencia."





Los lanzadores son como caballos de carreras, dijo Gossage. "Si usted entrena a un caballo para que compita con medio bloque, eso es todo lo que va a poder correr."



Esa forma de pensar ha evitado de alguna manera jerarquías del béisbol de hoy cuando buscan en vano a lanzadores capaces.