No saltará más

Copenhague / EFE

La atleta sueca Kajsa Bergqvist, ex campeona mundial y europea de salto de altura, anunció ayer su retirada a los 31 años por carecer de la motivación necesaria para seguir compitiendo.



En un comunicado difundido por la Federación Sueca de Atletismo, desde Estocolmo, Bergqvist señaló que había madurado la decisión durante el pasado otoño, después de sufrir varias lesiones y de una mala actuación en los Mundiales de Osaka en junio de 2007.



"El año pasado me costó encontrar la motivación, así que decidí tomarme unos meses de descanso tras el verano. Creía que las ganas volverían de nuevo por sí mismas, pero no fue así, ya no me siento con fuerzas para seguir", declaró la atleta sueca, que no estará en Pekín para luchar por el oro olímpico, el único que le falta.



Bergqvist dijo a la edición digital del diario sueco "Expressen" que podría haber seguido compitiendo a un nivel "aceptable", pero que no tenía sentido seguir si ya no podía luchar por los títulos.



La atleta se mudará de Mónaco, donde había residido los últimos años, a su Suecia natal después de haber contraído matrimonio recientemente.



La actual plusmarquista mundial en pista cubierta con 2,06 metros, suma nueve medallas en campeonatos internacionales, y en su palmarés figuran cinco títulos: dos al aire libre -Mundial de 2005, Europeo de 2002- y tres en pista cubierta -Mundiales de 2003 y 2001 y Europeo de 2000-.