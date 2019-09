¡Qué paliza!

El Bóer se presentó al terreno de juego con la misión de despejar las dudas, y cerrarle la boca a todo aquel que se atreva a apostar contra él. ¡Y qué manera de hacerlo!

Con un feroz ataque de 17 imparables que desembocó en 16 carreras, los Indios aplastaron 16x3 a las Fieras del San Fernando, que en el trayecto de la vergonzosa derrota, se clasificaron oficialmente a la Final gracias a la derrota de Chinandega 4x3 ante León.



Gran pitcheo y un bateo desbordante, eso mostró el Bóer en el terreno para despejar dudas, especialmente por las declaraciones de los jugadores de las Fieras, que intentaban motivarse diciendo que no se trata de un “monstruo” al que enfrentarán en la Final, sino de un equipo al alcance.



El Bóer habló con su acción en el terreno. Fue superior en todos los aspectos del juego. No puede esconderse esa realidad, y así, el conjunto dirigido por Lourdes Gourriel aparece como el gran favorito en la Final de la IV edición de la Liga Profesional.



Los capitalinos arrancaron con un rally de tres carreras, dos de ellas impulsadas por Manuel Mejía, quien ligó doble ante el abridor y perdedor José Sánchez.



Tres carreras más fueron coronadas en el tercer episodio con un cuadrangular con dos a bordo de Amaury Casañas, pero fue en el quinto inning, cuando cinco imparables, más dos boletos, construyeron rally de seis carreras para el 12x0.



Mientras el pitcheo fernandino era hecho añicos por el bateo del Bóer, Brian Rodaway, el abridor por los capitalinos en cinco episodios, limitaba a las Fieras a sólo tres hits y un boleto. Pero fue en el sexto que Masaya evitó la blanqueada al anotar una carrera por doble de Danilo Sotelo, su número 17 de la campaña, nuevo récord en la LNBP, más sencillo de Norman Cardoze.



Frente al relevista Esteban Pérez, tres imparables del San Fernando desembocaron en dos carreras más, para poner el encuentro 12x3, pero fue en el cierre del octavo en que nuevamente el bateo del Bóer se soltó, esta vez con cuatro carreras, sobresaliendo un triple de Mario Holmann.



El triunfo fue para Rodaway, su sexto, por tan sólo un revés, y perdió Sánchez, quien no presenta victoria y ahora tiene tres derrotas. Manuel Mejía bateó de 4-2 y elevó su promedio ofensivo hasta .358 puntos, mientras que Ofilio Castro, yéndose de 3-1, presenta ahora promedio de .352, y la lucha por el bateo continúa.