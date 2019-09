Bóer no perdona

Quienes pensaron que el Bóer jugaría al suave y eso desembocaría en algunas derrotas, una vez ya clasificado el team, se equivocaron. Su ritmo de juego se mantiene con la misma intensidad en la mayor parte del desafío, y es hasta los episodios finales en que aparecen los cambios.



“Es que a mí nunca me gusta perder, y eso trato de meterle en la cabeza a mis muchachos. Perder no es saludable, aun cuando ya estamos clasificados”, dijo el mentor, tras la aplastante victoria del Bóer 16x3 sobre las Fieras.



“Es muy difícil encontrar un equipo que descarga 17 cohetes y produce 16 carreras jugando al suave. Es más, yo descarto eso y te aseguro que aquí todos queremos rendir siempre por nuestras estadísticas, por la oportunidad de jugar o cualquier otra razón. Pero nunca bajamos la intensidad del juego”, dijo el artillero Marlon Abea.



Esa mentalidad ha hecho del Bóer un equipo difícil de principio a fin, y los clubes como San Fernando, León y Chinandega no pudieron ser competencia para la tropa de Gourriel.



“Tiene que ver mucho la sicología, y eso siempre se lo digo a los muchachos”, dijo el manager. “Nosotros vamos a la final y sabemos que tenemos un buen equipo, pero no podemos demostrar triunfalismo. Al contrario, debemos mantenernos siempre hambrientos de triunfo. Eso es lo que necesitamos para ser campeón”, agregó.



La victoria de anoche fue la 36 en la etapa regular para el Bóer, cada una es nueva marca en la LNBP, y mejoró a 12 victorias por cinco derrotas en los duelos contra las Fieras del San Fernando.