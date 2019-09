“Bóer no intimida”

La actuación del Bóer en la campaña regular hizo que muchos pensaran que el team capitalino no tenía rival que le hiciera competencia… La tropa de Lourdes Gourriel lució arrolladora a lo largo de la temporada, y a ojos cerrados un grupo de aficionados creen que así será en la gran Final.



Pero las Fieras del San Fernando creen lo contrario. Están plenamente convencidos de que el Bóer no podrá lucirse contra ellos en la Final, justo como lo hicieron en la ronda regular. “Aquí es donde la presión aprieta. Dónde se ve quién de los dos tiene un carácter fuerte”, dijo Omar Cisneros.



Al igual que Cisneros, Ofilio Castro, el gran artillero fernandino piensa que la Serie es muy difícil, y quienes ven al Bóer como amplio favorito ante ellos, abusan mucho.



“Ellos tiene una buena rotación de abridores, pero nosotros también contamos con un pitcheo compuesto por el mejor de la Liga, Diego Sandino, además jóvenes que brillaron a lo largo de la campaña”, dijo Castro.



¿Qué ventaja, si existiera una, tiene el Bóer sobre el San Fernando?

“Yo sinceramente no veo una ventaja bien marcada, aún cuando ellos terminaron la campaña regular muy distante del segundo lugar. Será una final muy pareja. Creo que el equipo que se descuide, ése es el que perderá”.



¿Como bateador y de los buenos en la Liga, cómo viste o sentiste el pitcheo del Bóer?

“Indudablemente que ellos tienen grandes lanzadores como Juan Figueroa, Rafael García. Pero pienso que nosotros disponemos de buenos bateadores y si llegamos bien enfocados, las cosas nos saldrán bien”.



En lo que va de la campaña regular ellos les ganan 11 veces en 16 encuentros, ¿eso no te indica algo?

“Temporada regular es muy distinta a una Serie Final. Es más, yo confío en que nuestro equipo tiene el carácter suficiente y la motivación al máximo, como para hacer caso omiso a los malos momentos y pensar en que algo grandioso va a ocurrir. Sinceramente no me siento intimidado por el Bóer”.



¿Existe alguna preocupación del San Fernando para la Final?

“Para nada. Todos estamos muy contentos y motivados de disputar el título de Campeón ante el Bóer. Quizás la preocupación era en lo financiero del club, pero eso se ha resuelto y ahora pienso en que vamos a entregarnos a más del cien por ciento en el terreno de juego”.