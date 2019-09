Melky Cabrera al bosque central

SANTO DOMINGO / ESPN



El jardinero Melky Cabrera dijo el martes que se siente preparado para asumir el reto de ser el jardinero central de los Yanquis de Nueva York en la temporada de 2008.



"Me siento muy contento por la confianza que me han brindado y por los comentarios de (el gerente general Brian) Cashman de que voy a ser el jardinero central de los Yanquis el próximo año", dijo Cabrera.



Cashman declaró recientemente que el dominicano sería el jardinero central del equipo aunque su nombre ha sonado insistentemente en los rumores de cambio por el estelar pitcher venezolano Johan Santana.



"Quiero seguir con los Yanquis y si el gerente está en disposición de mantenerme en el conjunto, mucho mejor", comentó el pelotero de 23 años.



Cabrera jugó 130 partidos con el equipo del Bronx la campaña pasada y tuvo un promedio de .280, con siete jonrones y 50 remolcadas.



Para la próxima campaña, Cabrera desea mejorar en cada aspecto de su juego para responder a la confianza que el conjunto le ha dado.



"Quiero tener salud y una buena temporada. He trabajado duro todo el invierno porque mi meta es mejorar mi fildeo, mejorar mi bateo y poder contribuir más al equipo", agregó.



Indicó que se reportará temprano a los entrenamientos de primavera y afirmó que está en plenitud de condiciones físicas.



"El 18 de febrero voy a llegar al campo en Tampa Bay porque quiero estar temprano y listo para la temporada", sostuvo.



Los Yanquis le negaron el permiso de jugar en el béisbol invernal dominicano, donde pertenece a las Águilas Cibaeñas, porque su deseo era evitar cualquier tipo de lesión.



"Me siento muy bien con el respaldo que me han dado los Yanquis, con el antiguo dirigente y con el nuevo Joe Girardi. No he hablado con él, pero era comentarista del equipo el año pasado y nos llevamos bien", finalizó.