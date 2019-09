Casillas, rumbo al mito

El MUNDO



Marcará una época. Ex porteros internacionales no dudan en calificar a Iker Casillas como un gran talento que ha sabido pulir sus defectos para convertirse en un guardameta completísimo. Un sobresaliente para los maestros. No sólo destacan sus cualidades físicas, sino también su capacidad para influir en el rendimiento del adversario. "Asusta al rival", dicen. Casillas, toda una garantía para el Real Madrid.





Zubizarreta: 'Ve la portería pequeña'

"El puesto de portero ha estado muy minusvalorado durante tiempo: los guardametas perdían partidos y los delanteros los ganaban. La temporada que está haciendo Casillas demuestra otra cosa. Los porteros también ganan muchos puntos", aseguró el que fuera cancerbero del Athletic, Barcelona, Valencia y de la selección.



"Casillas ha mejorado muchísimo. Antes, cuando era un chaval, las facultades físicas le resolvían muchos problemas. La velocidad y la potencia que tiene han sido muy importantes, pero me parece que ha adquirido poso, que hay bastante trabajo por detrás. Habría que preguntarle a Pedro Jaro. Ahora está siempre bien situado, resuelve las situaciones con tranquilidad, con equilibrio. Me da la sensación de que está en uno de esos momentos en los que el portero mira para atrás y ve la portería pequeña, se siente muy seguro. Los delanteros saben que se encuentran frente a un portero que lo para todo, y eso les condiciona".





Ablanedo: 'Una agilidad brutal'

"Va camino de ser un mito. Empezar tan joven, con 18 años, en un equipo como el Madrid, no es fácil. Y aparte es que le pueden quedar 10 años en el máximo nivel", cuenta el ex portero del Sporting de Gijón. Dice que Casillas puede ser el mejor portero español de todos los tiempos porque, a día de hoy, ha corregido los puntos débiles con los que empezó. "Parecía que las salidas por arriba no iban a ser su fuerte, pero hoy creo que ya no se le puede criticar ni eso. Es un portero rapidísimo, que casi siempre se anticipa a la jugada, con una agilidad brutal y una capacidad de recuperación increíble".





García Remón: "El más decisivo"



"Puede haber dos motivos para su omnipresencia. Que el equipo defienda mal, pero es tal su capacidad para hacer milagros y tan prolongada en el tiempo que yo me inclino por un segundo motivo. Los equipos modestos han ido creciendo y acercándose al nivel del Madrid. Antes había más diferencias y se notaban en el campo. Iker es joven y puede seguir madurando. Es poderoso en el mano a mano, en el uno contra uno. Y no lo hace a la argentina, esperando el balón, sino que ataca a la pelota, va por ella y casi siempre se la embolsa. Sus reflejos son extraordinarios y poco a poco va creciendo en facetas como las salidas y la autoridad sobre sus compañeros".





Agustín: 'Asusta a los rivales'

"Este chico ya se ha convertido en toda una leyenda. Y no es de ahora. Sus actuaciones estelares se repiten desde que apareció con sólo 18 años. No es casual lo que hizo en aquella final de la 'Champions' contra el Leverkusen. Ha ido creciendo, asumiendo responsabilidades, y aún tiene muchos años más para crecer. Sólo tiene 26 y su posición permite esa progresión que se verá en las próximas temporadas. Lo importante es que asusta a los rivales".