Yanquis serán eliminados

Un panel de expertos de CBS Sports Line considera con suficiente anticipación, cuando todavía quedan pendientes muchos movimientos antes de cantarse el Play Ball de 2008, que los Yanquis de Nueva York no estarán en los Play Offs.



¿Es una precipitación? Podría ser, pero tal como se encuentra la co-relación de fuerzas hasta el momento, no es una consideración desorbitada. Si los Yanquis no consiguen al zurdo Johan Santana, su cabeza estará tan en peligro como las de Dantón y Robespierre en la Revolución Francesa.



A menos, claro está, que el equipo consiga un crecimiento espectacular de sus tiradores jóvenes, y Alex Rodríguez junto con Derek Jeter proporcionen un impactante impulso ofensivo.



Revisemos los favoritos en cada sector y el candidato para atrapar el cuarto boleto vía “comodín”.



En el Este de la Liga Americana todas las flechas apuntan hacia los Campeones Mundiales, Medias Rojas de Boston, si lo que queda de Curt Schilling y Tim Wakefield les permite alcanzar niveles de utilidad suficientemente altos.



En el Centro, la pregunta ¿cómo retar a los súper fortalecidos Tigres de Detroit?, parece tonta. La salud restablecida de Gary Sheffield, Jeremy Bonderman y Joel Zumaya, más las ruidosas contrataciones de Miguel Cabrera, Dontrelle Willis, Edgard Rentaría y Jacque Jones, convierten a los rugidores en el equipo más temido de la Liga, pese a Boston.



Cuando un manager planea colocar a Iván Rodríguez o Jacque Jones como noveno bate es porque manejará un line-up destructivo, juntando a Cabrera con el también venezolano Magglio Ordóñez, en la parte central. Ahora, una rotación con Justin Verlander, Jeremy Bonderman, Dontrelle Willis, Nate Robertson y Kenny Rogers, es una garantía aquí y en los jardines colgantes de Babilonia.



Colocado debajo de la lupa el sector Oeste, los Ángeles de Anaheim que cuentan con Vladimir Guerrero, consiguieron a Jon Garland en reemplazo de Bartolo Colón y agregaron a ese gran jardinero central que es Torii Hunter. Así que, son considerados favoritos encima de un debilitado Oakland, Seattle y Texas.



Ahí tienen tres boletos para los Play Offs, quedando pendiente el de “comodín”, utilizado por los Yanquis en 2007 para sobrevivir.



¿Qué equipo puede impedir que esa historia se repita? Los Indios de Cleveland. Su armamento monticular y ofensivo es lo necesariamente equilibrado, para verlos de regreso en la postemporada.



¿Los Yanquis eliminados de los Play Offs con una planilla superior a los 200 millones de dólares? ¿Alex Rodríguez y Derek Jeter viendo la postemporada por TV? ¿Hank Steinbrenner y Brian Cashman concentrados en octubre y noviembre, supervisando los últimos trabajos del nuevo estadio?

Podría ocurrir. Los expertos de CBS Sports Line han hecho una advertencia.





