Manuel Mejía no sólo buscó anoche cómo dejar atrás a Ofilio Castro con su ofensiva por el liderato de bateo, sino que estando a la defensiva, también trató de frenar el ímpetu del artillero fernandino.



Todo iba bien en las primeras tres llegadas de Castro a la caja de bateo, pero al final, Mejía no resistió y terminó reconociendo: “Ese Ofilio es tremendo”.



¿Cómo pitchearle, vos que estás en la receptoría y sos quien le solicitas los lanzamientos a los pítcheres?

Hoy (ayer) todo se nos complicó. En los primeros turnos lo teníamos ‘domado’ con lanzamientos afuera. Pero hizo las correcciones y al final se pegó de nuevo.



¿Te presiona la actuación de Ofilio en el encuentro?

Quiero ser el campeón bate, pero eso no me va a presionar, porque más que eso, quiero que mi equipo gane la Final. Es algo grandioso ser el mejor bateador, pero si no se puede, me sentiré satisfecho porque hice mi mejor esfuerzo.



¿Hay ventaja de Ofilio sobre vos en esta recta final, o quizás ventaja tuya sobre él?

Ambos vamos ante pitcheo que ya no está fuerte. Pero los dos somos buenos bateadores, y no creo que haya alguna ventaja marcada de ambos.



Desde hoy hasta el domingo, Ofilio se enfrentará el pitcheo de León, que no ha sido intimidante, mientras que Mejía lo hará al de Chinandega en tres juegos... Jugamos pelota profesional, y no creemos que los managers vayan a sentarlos en determinado momento para preservarles la ventaja, como ha sucedido en otras épocas en nuestros torneos.



Éste es el más interesante duelo por el título de bateo que se ha dado en los campeonatos de la Liga Profesional, y lo atractivo es que ambos bateadores se fajen hasta el último turno.