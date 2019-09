Manipulación grave para el béisbol

USA TODAY



Rich 'Goose' Gossage, el miembro más nuevo del Salón de la Fama del béisbol, reconoce que el dinero es mucho mayor en el juego de hoy.



Pero mientras el béisbol ha sido quizás más popular, generando más fanáticos e ingresos que en cualquier momento de la historia, Gossage dice que el juego de hoy puede ser casi insoportable de mirar.





ES UNA LÁSTIMA

"Este juego ha sido manipulado", dijo Gossage en una entrevista larga --que se extendió antes de que las votaciones del Salón de la Fama fuera anunciada. "Es una lástima lo que se ha hecho de este juego. Todo lo que usted escucha es sobre esteroides, pero los esteroides es solamente uno de los factores que han colaborado en esta explosión ofensiva de los últimos diez años”.



"Los propietarios deberían ahorrarse ese dinero y ni siquiera usar lanzadores. Sólo construya un “tee” en el home, la placa y hacer que los jugadores jueguen el “T-ball”. O tener una práctica de bateo, ponga al lanzador frente al montículo, ponga una pantalla frente de él y juegue al home run derby.



"Eso es lo que se ha hecho del juego. Es una lástima, porque la historia del juego se está viendo afectada."





METER MIEDO

Gossage elogió al ex slugger Richie Allen por ayudarlo a hacerse el quinto relevista en ser votado en el Salón de la Fama, diciendo que Allen le ayudó al enseñarle el arte de la intimidación.



"Usted no puede asustar a un tipo sin ni siquiera haber dado una patada fuera del juego", dijo Gossage. "Cuando hice un mal lanzamiento, era a la cabeza. Recuerdo decir a Dick que tenía miedo de que golpeara a alguien.



Dick dijo, ‘esa es la clave. Ése es el gran propósito de lanzar. Cuando usted pierde el lanzamiento adentro, usted realmente falla. Créame, si usted hace eso, el resto del dogout está mirando. No quieren nada de usted.'

"Eso es lo triste de hoy, la parte de intimidación en el juego ha desaparecido. Si un bateador lo mirara hacer esto, usted lo golpearía. Todos hicieron eso. Pero estos bateadores son protegidos hoy.





HOY ES DISTINTO

"Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que Mark McGwire o Sammy Sosa fueron derribados? Nunca. ¿Y Barry Bonds? Nunca."



La diferencia en las eras lo hace mucho más difícil para los votantes del Salón de la Fama, dice Gossage.



"Éste es un juego tan suave el día de hoy", dijo Gossage. "La primera cosa que Hank Aaron tenía que preocuparse por cada juego era ser golpeado o ser derribado. No solamente una vez. Sino por lo menos dos veces en un juego. Ésa es la última cosa que hay en las mentes de los bateadores estos días.





"No sé cómo hacen los lanzadores para ganarse la vida hoy en día. No con los estadios de béisbol pequeños. La zona de strike mas pequeña. La pelota más viva. Los esteroides. Todo. Es simplemente una vergüenza lo que le ha pasado a este juego."





VOLVER A LAS RAÍCES

Gossage, de 56 años, espera que el béisbol regrese a sus raíces. Suplica que los usuarios de esteroides vengan limpios. Pide a los propietarios que desarrollen sus estadios de béisbol más grandes. Y pide no comparar a los relevistas de su generación con estos de hoy.



"Nuestros números van a perder importancia en comparación con los números que tipos ponen ahora ", dijo Gossage, que tenía 52 de sus 310 salvamentos que requerían al menos siete outs. El cerrador de los Padres de San Diego, Trevor Hoffman, el líder absoluto en salvamentos del béisbol, tiene sólo dos salvamentos de al menos siete outs, mientras que Mariano Rivera, de los Yankees de New York, tenía uno.



"Justo como 500 cuadrangulares no representan lo que ellos usaron, tampoco lo hace el total de salvamentos. Estos tipos de hoy sólo pitchean una entrada. Son mimados, pero ésa es la manera en que debe ser si usted puede traer a tipos noche tras noche. Había veces en que estaba listo durante tres o cuatro días.



"Es por eso que me ofende oír decir que Mariano Rivera es el relevista más grande de todos los tiempos. Si yo pitcheara una entrada a la vez de la misma manera que estos tipos, no hay ninguna duda de cuáles habrían sido mis estadísticas."