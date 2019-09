Rebotó Concepción

ESPN.com



ORLANDO, Florida

Por 15to. año seguido, los periodistas le negaron su apoyo al antiguo torpedero venezolano David Concepción para ir al Salón de la Fama de Cooperstown

De acuerdo con las reglas vigentes, el nombre de Concepción será retirado de las boletas de los periodistas. Éstas son las preguntas y las respuestas sobre el futuro inmediato de la candidatura del "Rey David" al pabellón de los inmortales.



¿Al ser rechazado por 15 años seguidos, Concepción queda eliminado para ir algún día a Cooperstown?

Por supuesto que no. Después de 15 años sin alcanzar el 75% de los votos necesarios para ser electo, Concepción sale de las boletas de los periodistas, pero afortunadamente aún le queda la instancia del Comité de Veteranos.



¿A partir de cuándo pueden los veteranos considerar a Concepción?

De acuerdo con las nuevas reglas, el Comité de Veteranos elegirá antiguos jugadores cada dos años, comenzando en 2009. Un pelotero deberá tener al menos 21 años de retirado para ser considerado. Concepción se retiró en 1988, por lo que cumplirá 21 a tiempo para calificar en la próxima votación

¿Podríamos considerar una elección garantizada para Concepción en el Comité de Veteranos?

No. En la vida no hay nada que se pueda dar por seguro, especialmente cuando se trata de un honor tan grande como ser electo al Salón de la Fama. Pero Concepción tendrá más oportunidades en el Comité de Veteranos.



¿En qué consisten las nuevas reglas del Comité de Veteranos?

El Comité de Veteranos fue reconfigurado y sus reglas enmendadas tras haber fallado en escoger nuevos miembros en las votaciones de 2003, 2005 y 2007. Desde ahora, los veteranos se dividen en tres grupos que elegirán los años pares a candidatos de dos boletas (árbitros-managers y pioneros-ejecutivos) y en los años nones a candidatos de la boleta de antiguos jugadores que accionaron después de 1943.



Un comité especial para estudiar los casos de jugadores de antes de la II Guerra Mundial (antes de 1942) se reunirá cada cinco años, comenzando para la ceremonia de 2009. Fruto de ese nuevo sistema fueron seleccionados para este año los ex managers Billy Southworth y Dick Williams, y los antiguos ejecutivos Barney Dreyfuss (dueño de los Piratas de Pittsburgh), Bowie Kuhn (comisionado de Grandes Ligas entre 1969 y 1884) y Walter O'Malley (el hombre que mudó a los Dodgers de Brooklyn a Los Ángeles).



¿La pregunta básica es: Tiene Concepción el perfil de un miembro de Cooperstown?

Por supuesto. Concepción fue uno de los mejores torpederos de Grandes Ligas de todos los tiempos y figura clave de un equipo (Rojos de Cincinnati) que dominó una época (década de los 70).



Concepción jugó 19 temporadas, ganó cinco Guantes de Oro, asistió a nueve Juegos de Estrellas (fue Más Valioso en la edición de 1982), obtuvo dos bates de plata y pieza vital del engranaje de un club que asistió cuatro veces a la Serie Mundial (y ganó dos) entre 1970 y 1976.



Además de ser un gran pelotero, fue mejor caballero (dentro y fuera del terreno), por lo que reúne las dos principales cualidades que representan el espíritu del Salón de la Fama.