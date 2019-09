McGwire paga caro

NEW YORK



Mark McGwire, el mismo jugador que no accedió a conversar acerca de su pasado, ha aprendido la lección de cómo le han sacado los archivos a flote en el presente.



Nuevamente cientos de escritores pusieron sus reversas cuando el martes les correspondió votar para los nuevos miembros del Salón de la Fama. En este caso apenas, Rich Gossage recibió el favor de los escritores con al menos el 75 por ciento de los sufragios.



Varios escritores dijeron que McGwire rechazó responder preguntas acerca de los esteroides durante su comparecencia en el Congreso en marzo de 2005 y tuvo una tácita admisión de que los había usado.



Desde que acudió ante el jurado, McGwire no ha sabido cómo explicar por qué sus conclusiones quedaron plagadas en un absoluto silencio.



“Guste o no, el 17 de marzo del 2005, él nos dio a los votantes una razón lógica para no tener que sufragar por él cuando le correspondiera ingresar a la inmortalidad”, dijo Jack O´Connell, tesorero de la Asociación de Escritores de Estados Unidos. “No estoy tratando de saquear a McGwire, él no ha cometido ningún crimen, pero sí hizo algo que nos hirió a todos”, expresó O´Connell.



En una encuesta realizada recientemente entre 30 periodistas votantes en el electorado de Cooperstown apenas tres emitieron sus votos en favor de McGwire.



El grupo también inquirió el hecho de que el ex jugador drásticamente no había cambiado su parecer en los pasados doce meses. Gossage, quien acumuló el 71.2 por ciento en las votaciones de 2007, fue el único que ingresó al Salón de la Fama este año.



John Romano, del periódico St. Petersburg Times, quien votó por McGwire el año pasado, no lo hizo por él en esta ocasión. Carrie Muskat de mlb.com realizó lo opuesto. Mientras que Stephen Brunt, de The Toronto Globe, quien votó por McGwire el año pasado, esta vez declinó colocarlo en la boleta. Simplemente McGwire ha perdido sus votos.



Después de que el ex-inicialista culminó su carrera, algunos escritores dijeron que no lo consideran un auténtico miembro del Salón de la Fama, debido a que fue un pelotero de una sola dimensión, quien apenas bateó .263 y conectó 1,626 imparables. Harmon Killebrew, quien disparó 573 vuelacercas se encontraba en el quinto puesto en la lista de los mejores de todos los tiempos cuando se retiró y no fue exaltado a la inmortalidad hasta el cuarto año en que se encontró en las boletas.