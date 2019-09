"Los clavos se han superado"

La incertidumbre que vivió la Liga Profesional esta campaña con la problemática de las Fieras del San Fernando no afectó el optimismo de su presidente Edwin Cordero, quien cree que lo mejor está por venir. Es más, ni la noticia de último momento de la salida de Enrique Gasteazoro hace tambalear su fe.



“El show va a continuar, y esperamos un gran cierre después de haber superado todos los clavos, ustedes verán cómo disfrutaremos de lo mejor del béisbol, que estoy seguro está por llegar”, dijo el presidente de la LNBP.



En una amplia entrevista, el Primer Comisionado en Retiro habló de todos los aspectos de la Liga de Béisbol Profesional. Desde el asunto San Fernando hasta una posible expansión en la Liga, la cual considera que está próxima a realizarse, quizás la temporada venidera.





¿La salida de Enrique Gasteazoro del Chinandega, qué tanto afecta el futuro de la Liga, pues era considerado una de las piezas claves?

Respetamos su decisión, aunque no podemos esconder que lamentamos su salida. Él siempre fue de las personas que apoyó e invirtió mucho a este proyecto. Pero pienso que su salida no tambalea a la Liga. Se va Enrique pero quedarán otros. Esto de la Liga Profesional tiene que seguir para adelante. Es más, creo que lo más peligroso es el caso del San Fernando, quienes me preocupan porque una vez que termine la Liga, hay que ver qué ocurre con ellos, porque tanto Arturo Arana como Mario Rappaccioli manifestaron que no se quedarán apoyando al club.





¿Con Padilla y Gasteazoro fuera del equipo, no cree que éste conjunto está en punto de extinción?

Tengo entendido que Padilla, aunque ya no aparece con el equipo como antes, sus acciones siempre están en el club. Lo mismo don Piero Cohen y hasta el mismo Gasteazoro. Lo que deben definir es quién estará a cargo de la Gerencia General o la Presidencia. Pero en el caso del Chinandega no lo veo tan caótico como algunos creen.





¿A Chinandega le corresponde tomar la presidencia de la Liga en la campaña venidera, cómo visualiza esta situación?

La rotación de los mandatos termina con León. Soy de los que apoyan la moción de reformar los estatutos y ahí se abordaría el caso de la Presidencia de la Liga.





¿A usted le gustaría continuar al frente de la Liga?

No tengo intensiones de reelección. Pero sí quiero terminar mi período. Lo que me gustaría es participar en aspecto ejecutivo de la Liga.





¿Una de las aseveraciones es que el nuevo Presidente toma las riendas de la Liga días antes de iniciar la campaña, cuando lo correcto es que se posesionara del cargo al caer el último out del evento, cómo anda eso?

Cuando reformemos los estatutos apelaré a eso. Actualmente estamos trabajando en una oficina de mercadeo de la Liga y sólo como se plantea de que el Presidente se haga cargo de las acciones una vez culminado el último out, así funcionará. Hay muchas cosas que deben cambiarse y yo , por el bienestar y futuro de la Liga, voy a impulsarlo.





¿Por las dificultades que tuvieron San Fernando y Chinandega, se abren las puertas para otros clubes que quieran unirse a la Liga en campañas venideras?

No sólo les abre las puertas a que equipos se preparen para entrar a la Liga, sino que siempre he sido partidario que la expansión es inevitable. En lo personal me encantaría que se incrementara el número de equipos, y pienso que si Granada finalmente entra, y si se concreta la participación de un conjunto salvadoreño, esto tomará más interés para todos.





¿Cuánto tiempo cree que será necesario para una expansión de equipos en la Liga?

Eso está pronto. Es más, me atrevería a decir que un 90 por ciento es que la próxima Liga ya esté expandida.



¿No cree que hay derroche de optimismo suyo cuando observamos que los equipos se tambalean por la crisis económicas?

Creo que hay recursos pero no se han sabido explotar. Soy fiel creyente al mercadeo de la Liga. Y si nosotros solidificamos eso, entonces se convertiría en uno de los pilares de nuestra economía. Confío en que el béisbol irá para adelante y que lo mejor está por venir.





¿Cómo evalúa usted su trabajo al frente de la LNBP?

Mi periodo no ha culminado y por ello no puede ser evaluado. Pero siento la satisfacción de estar trabajando para que se cree esa oficina de mercadeo. Cuando esté bien establecida, muchos se darán cuenta de lo útil que es para el espectáculo.