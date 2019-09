Sorprenden al Real Madrid

MADRID / AFP

El Real Madrid cayó 2 a 1 en el campo del Mallorca este jueves en partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol, mientras el Atlético de Madrid no pudo pasar del empate sin goles en su campo ante el Valladolid.



Los blancos sufrieron ante un buen Mallorca en el que brillaron los autores de los dos tantos, el argentino Oscar Trejo y el venezolano Juan Arango, que pusieron continuamente en aprietos al portero Jerzey Dudek, sustituto este jueves de Iker Casillas.



Trejo, que ya había avisado en el minuto 13, marcó el primer tanto al saque de un córner que remató con un gran tiro con la zurda (23), aunque la alegría duró poco, porque apenas un minuto después, su compatriota Gonzalo Higuaín se encargaba de anotar el empate.



Higuaín aprovechó un rechace dentro del área para equilibrar el marcador (24), aunque el Mallorca seguía manteniendo su dominio, mientras el Real Madrid se estrellaba continuamente en la defensa mallorquinista recurriendo a tiros desde lejos sin consecuencias.



En la segunda parte, el Mallorca siguió con la misma tónica, sin que el Real Madrid, en el que Guti salió a la cancha para crear juego, aunque sin demasiada fortuna.



Al igual que Trejo en el primer tiempo, Arango avisó en el minuto 48 con un gran tiro que se fue alto, aunque apenas un minuto después acertó con el marco de Dudek con un duro tiro desde fuera del área que se coló en las redes blancas (49).



En el último tramo del partido, ambos equipos acusaron el cansancio, aunque el Mallorca consiguió mantener un resultado que le otorga ventaja de cara al partido de vuelta la próxima semana en Madrid.



En el otro partido de la jornada, el Atlético de Madrid no pudo pasar del empate sin goles en su campo con el Valladolid, que se mostró muy entero ante los rojiblancos.



El delantero uruguayo Diego Forlán contó con algunas buenas ocasiones, especialmente en el minuto 26, cuando su tiro se estrelló en el palo de la portería del Valladolid.



Sin embargo, en la segunda parte, el Valladolid se hizo con el control del partido aunque sus jugadores no lograron definir en los últimos metros por lo que la eliminatoria se decidirá la próxima semana en Valladolid.