Pettite, clave para Clemens

La única diferencia entre Clemens y Bonds está en las excusas, o las explicaciones, que han ofrecido.



Bonds dijo que usó aceite de linaza y bálsamo artrítico y no sabía que las sustancias eran en realidad esteroides. Es por eso que enfrenta juicio en los cargos de falso testimonio. El gobierno dijo que él sabía que eran esteroides. Clemens, en sus desmentidos iniciales de las acusaciones en el informe Mitchell, dijo no saber nada sobre la adquisición de esteroides.



Pero entonces recordó que había recibido inyecciones del calmante lidocaine y de vitamina B12. Era interesante que Clemens no estaba satisfecho de decir que fue inyectado con sólo una sustancia. Repitió a Bonds y nombró dos sustancias que el usó.



Era también interesante que invocó la B12, por dos razones:

Ningún entrevistador, ni Mike Wallace de "60 Minutes" o ninguno de los reporteros que asistieron a la conferencia de prensa de Clemens el lunes, le preguntaron si tenía recetas para lidocaine y B12 inyectable. Si él no las tuviera, las usó ilegalmente. ¿Si tuviera una receta, por qué no el médico que se las recetó se las inyectó?, ¿y si no era el médico, por qué no el entrenador del equipo? ¿Por qué tenía que ser su entrenador personal?

Muchas otras preguntas podían ser planteadas. Por ejemplo, cuando Brian McNamee, su ex entrenador, le preguntó repetidamente durante su conversación telefónica el viernes pasado, "¿qué quiere usted que yo haga?". ¿Por qué Clemens no le dijo: "Sólo diga la verdad: yo no he tomado esteroides?". El problema es que McNamee podría haber respondido, "He dicho la verdad, Roger, y usted lo sabe".



Desde el punto de vista de un abogado criminal defensor de Nueva York, que habló desde el anonimato: "Si usted es más puro que la nieve virginal, usted no tiene miedo a ninguna respuesta. Usted solamente pregunta por una exoneración honesta y sincera."



Exoneración o condena podían venir en una audiencia ante el Congreso. Si Clemens y McNamee mantienen sus historias, uno de ellos estará mintiendo bajo juramento. La clave del conflicto es Andy Pettitte.



Pettitte, un ex compañero de equipo y pareja de entrenamiento de Clemens, ha admitido usar hormona de crecimiento humana con McNamee, cuando el informe de Mitchell dijo. La confesión de Pettitte refuerza la credibilidad de McNamee.



Clemens dijo que no tenía conocimientos de lo que Pettitte estaba haciendo, pero eso es difícil de creer. En su relación, Pettitte era el hermano menor, el cachorro, que seguía a su hermano mayor y copiaba todo lo que él hacia. Parece imposible que Pettitte habría usado H.C.H. Sin hablar de ello con su modelo a imitar.



Pettitte también muy probablemente estaría en posición de saber si Clemens usó esteroides y H.C.H. Los jugadores no podrían haber estado de pie alrededor del refrigerador y hablado de esteroides en general, pero Clemens y Pettitte estaban tan cerca que Clemens suspendió un breve retiro para unirse a Pettitte en Houston, así, desafiaría el sentido común pensar que uno no sabía lo que el otro estaba haciendo. Si Pettitte aparece ante el comité del Congreso y es preguntado qué sabe sobre Clemens, si lo sabe, será enfrentado a contar la verdad o mentir. No pienso que mentiría, no un tipo que admitió fácilmente que hizo lo que el informe de Mitchell dijo que hizo.



Pettitte no está hablando ahora mismo. "Es prematuro que Andy tenga un comentario", dijo Jay Reisinger, su abogado, después de llegar a Houston para una reunión con Pettitte. "No es nada sobre lo que podemos comentar."





Pettitte hizo la cosa correcta admitiendo su uso, dijo Gossage, y los otros deben seguir su ejemplo. Gossage habló, en la teleconferencia, de la historia del juego y los grandes jugadores que le jugaron y cómo "No pueden permitir que los esteroides entren en la historia del juego."



"Si usted lo hiciera", añadió, "la mejor cosa es venir limpio, confesar, y la vida seguirá."