Posponen audiencia de Clemens en el Congreso

WASHINGTON, D.C. / Fox Sports

La audiencia congresional a la que tenían previsto comparecer Roger Clemens, Andy Pettitte y el ex entrenador físico de ambos Brian McNamee fue pospuesta el miércoles hasta el 13 de febrero para que los legisladores puedan recopilar evidencia y coordinar su pesquisa con el Departamento de Justicia.



El comité de la Cámara de Representantes, encargado de las audiencias comenzó a avisarle a los testigos que la sesión del 16 de enero fue cambiada de fecha.



La audiencia del 15 de enero ante el mismo comité sobre el informe Mitchell y la "era de los esteroides" en el béisbol sigue en pie. Los testigos de ese día son el comisionado Bud Selig, el presidente del sindicato de jugadores Donald Fehr y el ex senador George Mitchell, autor del informe.



Al final de la semana pasada, el Congreso le pidió a Clemens, a su ex compañero de equipo y amigo Pettitte, y a McNamee que testifiquen bajo juramento. También fueron invitados el ex jugador de los Yanquis Chuck Knoblauch y Kirk Radomski, un ex empleado de los Mets de Nueva York que sirvió como una de las principales fuentes de evidencia en el informe Mitchell.



Radomski se declaró culpable en abril de distribuir esteroides y lavado de dinero, y será sentenciado el 8 de febrero.



"El Departamento de Justicia le dijo al comité que ayudaría si esperamos hasta después que Radomski sea sentenciado", dijo el director de personal de las minorías congresionales del comité, David Marin, en un correo electrónico a la AP. "Esto también nos da más tiempo para investigar los últimos acontecimientos, recopilar más información, y que todos los testigos depongan antes de testificar en público".



Clemens presentó el domingo una demanda por difamación contra McNamee, quien le dijo a Mitchell que le inyectó esteroides y hormona de crecimiento humano al pitcher en 1998, 2000 y 2001.