Cortado, japonés Hasegawa retiene

OSAKA / AFP / NotiFight.com.



El japonés Hozumi Hasegawa no tuvo inconvenientes para batir en las tarjetas a su retador italiano Simone Maludrottu y de esa manera retener el título mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo este jueves en Osaka, Japón.



Después de los doce asaltos, los tres jueces le concedieron la victoria por unanimidad (116-112, 117-111 y 118-110), permitiendo a Hasegawa establecer un récord nacional, el de cinco defensas consecutivas con éxito de un título.



Se trata de la 23ª victoria, siete de ellas antes del límite, del japonés de 26 años, que sólo ha cosechado dos derrotas.



Maludrotto, que intentaba por primera vez conquistar una corona mundial, acumula 26 victorias, nueve antes del límite, por dos derrotas.



Hasegawa, víctima en el segundo asalto de un corte en el párpado derecho, explicó después del combate que había tenido que frenar su agresividad, por miedo a que el árbitro declarara el KO técnico contra él.



"La victoria es la única cosa de la que estoy satisfecho, pero no estoy en absoluto contento con la manera en que he boxeado", lamentó.



En la misma jornada, tal como se preveía, el campeón mundial Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, el ucraniano Wladimir Sidorenko (21-0-2, 7 nocauts) retuvo su corona al vencer por puntos en fallo unánime al japonés Nobuto Ikehara (27-2, 19 nocauts) este jueves en Osaka, Japón.



El fallo fue de 116-112, 118-110 y 119-110.



Sidorenko dominó el combate ante un competitivo Ikehara que lo buscó permanentemente. Ahora deberá el ucraniano asumir su compromiso obligatorio contra el panameño Anselmo ¨Chemito¨ Moreno.



La velada, que tuvo dos campeonatos mundiales de las 118 libras, fue promovida por Teiken Promotions de Akihiko Honda.