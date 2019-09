Los Mets tras Santana

THE NEW YORK TIMES



Los Yankees y los Medias Rojas han sido vistos como los perseguidores principales del lanzador, pero su inhabilidad de consumar un trato indican que ellos no quieren dar a los Gemelos el paquete de jugadores que ellos quieren o que los Gemelos no aceptan el paquete que ellos ofrecen.



Los Mets han estado al acecho en el fondo, esperando que tal circunstancia se desarrolle, pero no parecen estar en mejor posición que los Yankees o los Medias Rojas, a pesar de un informe el jueves en el periódico de Minneapolis, The Star Tribune.



La gente de los Mets y los Yankees sospechan que el informe, que dijo que los Mets "podrían estar en una mejor posición, era una idea generada por los Gemelos en un esfuerzo por inducir a los Yankees a moverse. Es sabido que los Gerentes Generales usan a los reporteros para que revuelvan el interés de otro equipo.



Los Yankees, después de todo, compiten con los Mets tanto como los Medias Rojas y tienen que proteger su flanco tan cuidadosamente como ellos lo hacen con su frente.



De todos modos, no hay ninguna pregunta acerca de si Omar Minaya, el Gerente General de los Mets desea fervientemente a Santana. ¿Y quién no?

Ahora mismo, la rotación abridora de los Mets tiene a Pedro Martínez, John Maine, Oliver Pérez, Orlando Hernández y Mike Pelfrey. Tal vez ellos podrían avanzar con ese grupo, tal vez no. Pero si Santana estuviera ahí, los fanáticos de los Mets podrían olvidar el descalabro de septiembre de la pasada temporada.



Un miembro de la organización de los Gemelos dijo que hace un mes los Mets apenas eran mencionados en las discusiones internas sobre Santana, porque no parecían tener el suficiente talento para comerciar. Esa valoración da credibilidad a la idea de que una jugada dentro del juego podría estar en marcha.



El informe de Star Tribune dijo que los Mets habían brindado a los lanzadores Phil Humber, Kevin Mulvey y Deolis Guerra, tanto como al jardinero Carlos Gómez. Pero un funcionario de los Mets dijo que no habían hecho ninguna propuesta, solamente habló en el contexto de qué clase de jugadores era lo que los Gemelos estaban buscando -jugadores de grandes ligas listos o prospectos de ligas menores.



El informe del periódico indicó que el trato sería hecho si los Mets pusieran a un quinto jugador, Fernando Martínez, un prospecto en el outfield, en el paquete. Pero los Mets no darán a los Gemelos cinco jugadores más de los que ellos darían con José Reyes, que era lo que los Gemelos querían. Un trato ya se habría realizado si los Mets estuvieran dispuestos a cambiar a Reyes.



El interés de los Yankees en un comercio por Santana es incierto. Ha habido una división interna entre ejecutivos de los Yankees, y el jueves Hank Steinbrenner, el defensor (quizás solitario) de un trato por Santana, dijo que él estaba apoyando contra ello.



"Estoy empezando a preguntarme a mí mismo", dijo en una entrevista telefónica. "Estoy empezando a vacilar. ¿Lo querríamos? Por supuesto. Pero sería una tarea difícil." Él hizo referencia al precio combinado de un paquete de jugadores y a un nuevo contrato.



Steinbrenner, el ejecutivo de más alto rango del club, dijo que no quería que los Gemelos pensaran que los Yankees estaban totalmente fuera del cuadro, pero dijo que su propuesta de cuatro jugadores, incluyendo Phil Hughes y Melky Cabrera, no estaba a más disponible para el comercio.





"Pienso que les gusta nuestra mejor propuesta", dijo. "Pero esa propuesta no está ya sobre la mesa, donde esto está a la altura que ellos puedan tomarlos. Esto está fuera de lo que queremos hacer."



Santana, que tiene una cláusula de no - comercio en su contrato, ha indicado que aceptaría un cambio a cualquiera de los tres equipos.



Ha dicho en privado que el estaba intrigado por la idea de jugar en la Liga Nacional y ganar un par de premios Cy Young posiblemente en la Liga Nacional. Para unirse con sus dos en la Liga Americana.



Por otro lado, los Medias Rojas tienen su lugar de entrenamiento de primavera en Fort Myers, donde Santana está construyendo una casa.



El club que consiga atrapar a Santana tendrá que contratarlo a una ampliación de contrato o permitir que él se haga un agente libre después de la próxima temporada. Su precio inicial será muy alto --seis o siete años por $25 millones por año y una bonificación de suscripción por no aplicar a su cláusula de no - comercio e incrementar su sueldo en el 2008 de $13.25 millones de dólares al valor corriente del mercado.





El juego continúa.