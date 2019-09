Mayor control para peloteros

NUEVA YORK / ESPN

Las Grandes Ligas creó ayer viernes un departamento de investigaciones, una unidad adjunta a la oficina del comisionado que será responsable de inquirir sobre el uso de drogas en el deporte.



George Mitchell, quien publicó recientemente su informe sobre el uso de drogas en el béisbol, recomendó la creación de la unidad como parte de su pesquisa.



Grandes Ligas, también por recomendación de Mitchell, creó una forma para que los empleados de los equipos denuncien de forma confidencial cualquier uso de drogas, apuestas y otras violaciones al reglamento.



Grandes Ligas dijo que la unidad "tendrá amplia autoridad para realizar investigaciones". De inmediato no se conocieron cuáles serán sus limitaciones.



Dan Mullin, un ex policía de Nueva York que hasta ahora era el director de seguridad de las Mayores, fue nombrado jefe de la unidad. George Hanna, un ex empleado del FBI, fue seleccionado como director ejecutivo de pesquisas.



"El departamento de investigaciones tendrá responsabilidades importantes para proteger la integridad de nuestro deporte", dijo el comisionado Bud Selig.



No quedó claro si las actividades de la unidad tendrán que ser negociadas con el sindicato de jugadores.



"Nos enteramos anoche. No tuvimos ninguna participación en esto", dijo el jefe del sindicato, Donald Fehr.



Grandes Ligas exigirá que todos los empleados de los equipos y de la oficina del comisionado reporten a la unidad cualquier información sobre el posible uso de drogas.



Esta semana, Grandes Ligas implementó otras recomendaciones de Mitchell, como realizar investigaciones de antecedentes y realizar pruebas de drogas al azar a los empleados de los camerinos; y llevar la cuenta de todos los paquetes enviados a los camerinos.





Cordero acuerda con Nacionales



WASHINGTON

El taponero Chad Cordero llegó ayer a un acuerdo con los Nacionales de Washington para firmar un contrato de un año y 6,2 millones de dólares para la temporada 2008. De esta manera, ambas partes evitaron acudir a un proceso de arbitraje.



El derecho recibió un aumento de los 4.15 millones de dólares que ganó la temporada pasada, cuando tuvo marca de 3-3 con 37 rescates y 3.36 de efectividad con los Nacionales.



En tres campañas completas como el principal taponero de Washington, Cordero ha logrado más del 80% de sus rescates, y sus 128 juegos salvados lo colocan segundo en la lista histórica de los Expos-Nacionales, detrás de los 152 de Jeff Reardon.



En 2005 salvó 24 partidos y 29 en 2006.