Su disposición para pelear hasta el último turno el liderato de bateo fue tal que Ofilio Castro no aceptó la propuesta de los técnicos del San Fernando de irse al banco después que falló sus dos primeros turnos y veía caer su promedio hasta .340.



“Quería pelear el título en el cajón de bateo y si fallaba al menos sabía que lo hice con el bate en la mano. Jamás se me pasó por mi cabeza sentarme a pesar que no comencé fallando en los dos primeros turnos. No temblé jamás porque sabía que podía recuperarme”, comentó Castro a EL NUEVO DIARIO.



Después de fallar los dos primeros turnos ante Jorge Bucardo, Ofilio descargó tres hits consecutivos para ascender a los .351 puntos con que conquistó el liderato.



“Aunque éste es mi segundo título de bateo, éste lo estoy disfrutando más porque fue en un cierre emocionante, en un fin de semana que me levanté de un 5-0 para ganarlo hoy (ayer). Después que di el último hit, todos me decían que debía pelear el tercero y lo único que se me pasó por la cabeza fue llegar a primera de cualquier manera. Gracias a Dios el toque fue perfecto”, dijo Castro, que vivió el último turno de Manuel Mejía escuchando mientras regresaba de León a Managua.