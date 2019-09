“No son fáciles”

Los 13 triunfos en 18 juegos que logró el Bóer sobre el San Fernando no causan un desborde de optimismo en los capitalinos, al contrario, ven a sus oponentes de la Final con mucho respeto y aseguran que un ligero descuido puede costar por completo la Serie.



No hay duda de que el Bóer, con su gran artillería, su sólido pitcheo abridor y su profundo bull-pen, salta como favoritos ante las Fieras, pero aún así, los comentarios que se vierten desde la madriguera de la Tribu, suelen ser recatadas.



“Todo lo ocurrido en la campaña regular es parte del pasado. La Final es otra cosa y ellos tiene una línea de bateadores impresionantes que si nos descuidamos, vamos a sucumbir”, dijo el coach general Julio Sánchez.



El manager del Bóer, Lourdes Gourriel esquiva las preguntas a cerca de la Final. “Predecir la Serie es un abuso”, ha manifestado, y piensa al igual que Sánchez, que lo ocurrido en la etapa regular no debe de tomarse como parámetro en la Serie Final”.



“Lo he visto tantas veces, que llegamos a entender que en una Serie corta suceden las cosas más inverosímil. Por eso no nos confiamos. Estamos optimistas pero no triunfalistas. San Fernando es un tremendo equipo. Es más, ahora que sus problemas económicos han sido completamente resueltos, eso suele a hacer mejor a los peloteros”, dijo Gourriel.



Lo mismo ocurre en las filas de las Fieras. Peloteros de Masaya creen que será una Final muy dura, contrario a lo ocurrido en la ronda regular.



“Tenemos fe que ahora será diferente. No es lo mismo jugar en medio de mucha incertidumbre a causa de los incumplimientos de aquella directiva, a hacerlo ahora con todos esos problemas resueltos y con los muchachos pensando sólo en béisbol”, dijo Omar Cisneros, manager del San Fernando.



Hay muchos que opinan que el equipo de las Fieras presenta mejor ofensiva que el Bóer, uno de esos jugadores es pitcher capitalino Juan Figueroa.



“Como lanzador creo que ellos tienen ventaja sobre nosotros en ofensiva. Es más, mis más mayores problemas en la loma los atravesé enfrentándolos a ellos. Ofilio Castro es el out más difícil de la Liga, y ésa es la muestra del gran bateo que presentan”, dijo el derecho.



A pesar del dominio del Bóer en la ronda regular, nadie se atreve a decir un pronóstico. Vaticinar en cuántos juegos terminará la final es algo imposible de decir, especialmente de parte de los jugadores del Bóer, quienes ven con mucho respetos a sus adversarios.