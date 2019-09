¿A quiénes culpar?

DES MOINES REGISTER



El Miembro del Salón de la Fama Tony Gwynn dijo que el conocimiento del uso de esteroide en la Liga Mayor de Béisbol estaba extendido mucho antes del reciente informe Mitchell, y que pocos, si no ninguno, hicieron algo sobre una situación que ha ensuciado a los jugadores y al juego.



“Todos somos culpables”, dijo Gwynn, el orador principal el viernes en el almuerzo anual de FanFest patrocinado por los Cubs de Iowa de triple A en Des Moines. “Todos lo sospechábamos así que todos somos culpables.”



George Mitchell el ex senador que hizo público un informe en diciembre después de una investigación de casi dos años, vinculando al fenomenal lanzador Roger Clemens y a otros 85 con el uso ilegal de esteroides y otras drogas que aumentan el rendimiento.



El béisbol de Liga Mayor anunció el viernes que lanzó un departamento de investigaciones, una rama permanente de la oficina del comisionado responsable de investigar el consumo de drogas en el deporte, una de las recomendaciones de Mitchell.





Yo soy parte

La charla sobre drogas que aumentan el rendimiento ha continuado siendo discutida alrededor del béisbol, incluyendo el viernes en Des Moines por Gwynn, posiblemente el bateador puro más fino de la era moderna con un promedio en su carrera de.338.



Gywnn dijo que muchos si no todos los grandes de hoy y aquellos del pasado reciente pudieran ser marcados por la era en la cual ellos jugaron.



“Soy parte de la era de esteroides“, dijo Gwynn. “Eso es lo que las personas van a pensar en 50 años a partir de ahora cuando vean mi placa en Cooperstown. Soy parte de una era en la que las drogas para aumentar el rendimiento estaban presentes.”





El béisbol prohibió los esteroides en 2002.



Gwynn dijo que no usó ninguna sustancia para aumentar su rendimiento durante su carrera, la cuál abarco de 1982 a 2001.





Viejas sospechas

El bateador que comparte el récord de la Liga Nacional con ocho títulos de bateo y el mejor promedio de cualquier jugador que empezara su carrera después de la Segunda Guerra Mundial dijo, sin embargo, que la sospecha en todos los niveles del juego existía cuando records tras records empezaban a tumbarse a finales de 1990.



“Usted sospechaba, pero qué recursos tenía usted?,” dijo Gwynn. “Yo era un jugador que me representaba a mí mismo, y recuerdo a tipos sacar a colación el tema, pero ¿qué iba a hacer usted? No había ninguna regla en su lugar. No había nada.”



Gwynn, ahora entrenador del béisbol de cabecera en el Estado de San Diego cuyo hijo Tony Jr. juega en la organización de los Cerveceros de Milwaukee, cree que las penas severas y las pruebas más estrictas de hoy en día ayudarán a limpiar el juego.



Los equipos en el nivel de la universidad, como será probablemente el caso en las grandes ligas, están sujetos a prueba sin aviso previo.



“Y usted sabe qué?” dijo Gwynn Sr.. “La mejor cosa sobre eso es que hay prueba - no sólo para esteroides sino también para anfetaminas, y esas otras cosas que están resplandeciente allí.”



Los árbitros de Des Moines-area Mike Everitt y Eric Cooper - también en el evento de FanFest del viernes - dijeron que no estaban entre aquellos que sospecharon mucho en relación con el uso de esteroide.





Clave, la prevención

“Recuerdo sentarme en el vestuario y usted encendería SportsCenter y estarían hablando de la emisión de esteroides, entonces usted vería a un jugador cruzar el campo, y tal vez eso cruzaría en su mente”, dijo Everitt. “Pero yo le digo, cuando usted está en el campo, y usted está tratando de concentrarse en su trabajo, nunca tuve esa idea cruzando por mi mente, “Hombre, hay algo con él.’ “

Gwynn dijo que la prevención debe ser el enfoque principal del béisbol ahora, como un ex cardenal el slugger Mark McGwire se enfrento ante un comité de la Cámara de Representantes que investiga esteroides en 2005.



Sin embargo McGwire se negó a responder a las preguntas sobre su participación personal, y ha sido negado a su elección en el Salón de la Fama dos veces.



“Recordando, muchas de las cosas que Mark McGwire dijo en la audiencia del congreso están teniendo sentido ahora”, dijo Gwynn. “Era decir, no hay sentido en mirar en el pasado. Miremos hacia el futuro y tratemos de hacer algo sobre esto.”