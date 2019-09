Los indestructibles

Especial para ESPN.com



A lo largo de la historia del boxeo han existido púgiles increíblemente

duros. Por ejemplo, el campeón del peso ligero de los viejos tiempos,

Battling Nelson, en muy buena honra, se ganó el sobrenombre “Durable Dane”



(el Danés Duradero). Echando un vistazo a las mejores quijadas de

entonces, el problema no surge al decidir qué púgil incluir, sino qué

púgil dejar fuera. A continuación, concentrándonos en boxeadores del

pasado, tenemos una lista de los púgiles más duros entre los duros:



*10. Tommy Farr*

Tommy el duro, de Tonpandy, Gales, será recordado por

siempre, no sólo por haber aguantado de pie los 15 rounds enfrentando a

Joe Louis, sino también por haber hecho una muy buena y competitiva

pelea. Farr fue derrotado cinco veces, pero tres de esas derrotas

tuvieron lugar en los comienzos de su carera, en las 126 libras, y dos

cuando ya no estaba en su mejor momento. El enfrentamiento con Louis fue

una de las mejores peleas que se pudo ver sobre el cuadrilátero, en la

que demostró la capacidad que tenía para resistir grandes golpes y

devolverlos, enfrentando un fuerte púgil. James P. Dawson escribió en

The New York Times: "Aunque Farr perdió anoche, agotado y golpeado muy fuertemente por momentos, ganó la gloria de haber sobrevivido los 15 asaltos ante el maestro de los golpes del momento".





*9. Gene Fullmer*

El Mormón Arrollador, cayó solo dos veces. La primera

derrota, muy conocida, dicho sea de paso, fue ante Sugar Ray Robinson,

cuando este último le aterrizó uno de los mejores ganchos izquierdos de

todos los tiempos, durante la revancha por el campeonato en el peso

mediano. En otros tres combates de 15 rounds en los que ambos boxeadores

se enfrentaron, Fullmer recibió los más feroces golpes que el mejor

púgil de la historia lanzó. Fue derrotado por segunda vez en su carrera

cuando, tras haber sufrido cortes y recibido muchos golpes, su rincón

tiró la toalla después de la ronda siete combatiendo ante el viejo

oponente, Dick Tiger, en Nigeria, pero en ese momento, Fullmer, con 32

años de edad, ya estaba en el final de su carrera. Tras la tercera de la

serie de cuatro peleas ante Robinson (un empate en 15 asaltos) AP

informó que Sugar Ray "aterrizó numerosos golpes derechos en la

mandíbula y en el mentón de granito de Fullmer" y parecía imposible que

el campeón de 29 años de West Jordan, Utah, haya sobrevivido tras

semejante ataque". Pero Fullmer sobrevivió, y más tarde, en tono

desafiante, declaró ante la prensa: "Nunca me lastimó".





*8. Carmen Basilio*

El granjero de Syracuse, era un agresor incansable y su terrible gancho

izquierdo dejaba en descubierto su rudeza y gran determinación. Las dos

derrotas que sufrió llegaron en el final de su carrera, ante un púgil

más fuerte y más grande, el genial Fullmer, y la revancha se detuvo,

principalmente, porque Basilio sufrió un terrible corte. Basilio

resistió temibles golpes que le aterrizó Tony DeMarco, durante los dos

combates en los que se enfrentaron por el campeonato del peso Welter.



Cuando, por poco, derrotó a Robinson en el primero de los dos

enfrentamientos épicos, AP informó que Basilio había lanzado golpes que

hubiesen noqueado hasta a un caballo.





*7. Jake LaMotta *

Seguramente, no hubo demasiados púgiles capaces de soportar los golpes

que Jake LaMotta, sin caer, recibió de Sugar Ray Robinson, en la pelea

por el título de 1951. Aunque el Bronx Bull, su apodo, recibió terribles

golpes, al final permaneció de pie, ensangrentado pero desafiante, (en

la película "Raging Bull," Robert DeNiro, quien interpreta a LaMotta,

dice con voz ronca al final del encuentro: "Ray, no me pudiste hacer

caer". Ésa es la clase de comentario que el verdadero LaMotta hubiese

hecho). En más de 100 combates, enfrentando a los mejores boxeadores de

su tiempo, LaMotta fue derrotado en cuatro oportunidades (ante Robinson,

en la pelea evidentemente arreglada ante Billy Fox, y dos veces en el

peso pesado ligero, cuando ya no era el mismo de antes) pero nunca quedó

fuera tras recibir el conteo.





*6. Kid Gavilan*

El Halcón Cubano nunca fue derrotado en 143 peleas, aunque le anotaron

un par de caídas. Sobre todo, una de las caídas más importantes fue

cuando enfrentaba a Basilio por el título en el peso Welter y cayó tras

un gancho izquierdo que hubiese noqueado a la mayoría de los púgiles en

las 147 libras. Gavilan es el cuarto púgil de la lista que enfrentó a

Robinson. Cuando Gavilan enfrentó a Sugar Ray en una muy buena pelea,

por el título en el peso Welter, James P. Dawson escribió en The New

York Times que "El Cubano tiene más aguante, determinación y audacia que

cualquier otro púgil que sea capaz de desafiar a Robinson".





*5. Carlos Monzón*

El argentino Carlos Monzón perdió tres peleas sobre un total de 100,

todas por puntos, y aunque fue derribado por el excelente mediano

colombiano Rodrigo Valdés, se levantó de inmediato para ganar y

retirarse luego como campeón invicto e indiscutido de la división de las

160 libras. Yo tuve la suerte de poder cubrir varias de las peleas de

Monzón desde el ringside, incluyendo su defensa del título en 1975 ante

Gratien Tonna, en París, cuando el crudo pero musculoso boxeador francés

conectó un tremendo gancho de izquierda al comienzo del combate, y

Monzón nunca cedió un centímetro. Después de esto, las ganas de pelear

se le agotaron a Tonna, quien básicamente se dio por vencido en el quinto.





*4. George Chuvalo*

Ninguna lista de las mejores quijadas estaría completa, desde mi punto

de vista, sin una mención del durísimo peso pesado canadiense George

Chuvalo, quien perdió por puntos dos veces ante Muhammad Alí y nunca

cayó a las lonas en 93 peleas (cuando le detuvieron el combate ante Joe

Frazier, Chuvalo tenía una fractura en el hueso de la mejilla, y también

se mantuvo de pie en su apabullante derrota ante George Foreman).



Chuvalo superó al durísimo pegador Jerry Quarry en una guerra de siete

asaltos.



Durante una entrevista para Boxing Monthly, en 1998, Chuvalo me dijo que,

a pesar de que era conocido mayormente por aguantar muy bien los golpes,

sentía que también podía boxear un poco. "Si yo hubiese sido golpeado

con una décima parte de los golpes que me adjudican, en este momento no

podría ni siquiera hablar contigo", dijo. "Yo siempre decía: 'En una

buena noche, yo le podía ganar a cualquiera'. Quizás si hubiesen tenido

peleas de 100 rounds lo hubiese hecho".





*3. Rocky Marciano*

La capacidad de Rocky Marciano para absorber castigo y seguir atacando

es legendaria. Fue derribado dos veces en sus 49 peleas (todas las

cuales terminaron en victorias), dando vuelta el curso de la pelea para

noquear a extraordinarios artilleros como Jersey Joe Walcott y Archie

Moore. A pesar de que el gran Ezzard Charles ensangrentó a Marciano en

cada una de sus dos peleas, no fue capaz de detener los incansables

embates de Rocky. Marciano simplemente lucía imparable en esos combates.



Tal como lo observara el escritor Ed Fitzgerald en la edición de 1953 de

la revista Sport: "Uno puede, al igual que con un oso montañés

enfurecido, hacerle bajar el ritmo y lograr que sacuda su cabeza si se

lo golpea con suficiente fuerza como para lastimarlo, pero nadie puede

hacerlo retroceder".





*2. Harry Greb*

El viejo "Molino Humano" era de lo más duro que se pueda conseguir. En

240 peleas fue derrotado por nocaut solamente dos veces. En una de esas

ocasiones estaba peleando en inferioridad de peso y tamaño, y en la otra

peleó con un brazo quebrado. Esas derrotas llegaron en los primeros dos

años de su carrera de 13 años. Un gran campeón mediano, combatió con los

mejores de su época, incluyendo a semipesados de alto calibre,

destacándose entre estos Gene Tunney (quien luego sería campeón de peso

pesado) y Tommy Loughran.



Increíblemente, Greb peleó los últimos años de su carrera estando ciego

del ojo derecho, siendo la razón más aceptada que había sufrido una

lesión por un dedo metido en su ojo durante una pelea en 1921.





*1. Marvelous Marvin Hagler*

En una lista de tipos muy, muy duros, Hagler tiene que estar en la cima.



Fue derribado solamente una vez, y fue simplemente una caída por pérdida

de balance ante el durísimo argentino Juan Domingo Roldán, a quien

superó inobjetablemente. Hagler se plantó también con firmeza ante los

mejores golpes de John Mugabi, uno de los más potentes pegadores de la

década de 1980.



Lo que pone a Hagler en la cima de esta lista es, desde mi punto de

vista, la manera en que absorbió los tremendos golpes de Thomas Hearns

en su épica batalla de tres episodios. Dudo que muchos medianos hayan

podido aguantar la avalancha de golpes que Hearns despachó esa noche,

pero Hagler pudo, y retribuyó el gesto con una andanada de respuesta aún

más fulminante. ¡Qué quijada... y qué boxeador!