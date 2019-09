Directiva rinde cuenta a su afición

Tras los primeros dos meses a cargo del Diriangén, la actual directiva presentó el viernes el primer informe a la afición en la casa de Cultura de Diriamba, donde según el secretario Max Suárez, aclararon las supuestas fugas de dinero y confirmaron los nombres de los jugadores que están pidiendo la baja. Asimismo, confirmaron la llegada, ayer, de uno de los uruguayos que vestirá la blanquinegra en el Torneo de Clausura.



“Nos están creando ruido porque nos quieren perjudicar. Ya lo esperábamos y por eso convocamos a la afición para que sea testigo de la rendición de cuenta de los meses que tenemos con el equipo, tal como lo prometimos cuando asumimos. Mostramos un informe, avalado por un contador público con pruebas de lo que estamos diciendo”, explicó Suárez vía telefónica.



“Esta directiva está trabajando para hacer, dentro de nuestra posibilidades, un equipo competitivo a pesar del ruido que nos han hecho. La prueba es que ya llegó hoy (ayer) uno de los dos uruguayos y estamos por confirmar a dos diriambinos que regresan al Diriangén (David y Xavier Solórzano)”, agregó el dirigente.



El uruguayo que arribó es Adrián Moura, un delantero con buenos antecedentes con el América Unido de Toronto, Canadá. También llega el 21 de enero el volante creativo de Uruguay, Nicolás Martínez Gabriel, quien militaba con el Toronto Croata.



“A estos dos jugadores lo van a pagar aficionados del Diriangén que viven en Estados Unidos. De esa manera vamos a conseguir a un hondureño, defensa central que estamos por confirmar”, agregó Suárez.



Sobre el caso de Silvio Avilés, Denis Espinosa y César Salandia, el dirigente aseguró que no le han dado de baja pero reconoció que los tres han solicitado a través de la Federación Nicaragüense de Fútbol la misma, por incumplimiento de contrato por paga en el mes de octubre.



“No incumplimos porque nosotros asumimos el 31 de octubre y les pagamos a partir de ahí. Ese mes se lo debe la directiva anterior… Creemos que no sería un buen precedente que no se reconozca que la directiva anterior fue la que falló. De ser así, significaría que no tendríamos ningún jugador”, expresó.