Optimismo entre Fieras

Frente a sus máximos directivos, ayer los jugadores del San Fernando prometieron dar batalla pura cuando salten al terreno, para enfrentar al Bóer en el primer juego de la gran Final que será mañana. Fue una reunión entre peloteros y sus directivos, los primeros prometiendo una gran actuación y los segundos agradeciendo por el logro de ser protagonistas de una Final.



“Hoy todo el equipo San Fernando quiere decirles a los señores Arturo Arana, Mario Rapacciolli y Sucre Frech que vamos a entregarnos de lleno en el juego. Muchos considerarán que somos los débiles de la Serie, pero más bien nos hace grandes porque sabemos dar batalla y tenemos mucho corazón”, dijo el manager de las Fieras, Omar Cisneros.



Así como Omar pensaron y hablaron los demás miembros del equipo. Norman Cardoze también está lleno de optimismo en que la Final será muy distinta a los resultados que tuvieron en la campaña regular.



“Ellos son tremendo equipo, pero nosotros también somos buenos y damos guerra en el terreno. Si estamos en la Final no fue por casualidad y si el Bóer intenta menospreciarnos se estará equivocando”, dijo el pelotero.



Luego de tanta incertidumbre que acaparó al equipo casi toda la campaña, la tranquilidad llegó al club con la presencia de Arana y Rapacciolli, quien junto a Sucre creen que la hazaña puede ser alcanzada.



“Éste es un equipo que lo peor ya lo atravesó. Ahora, cuando los asuntos financieros están estables y los muchachos ya no andan alterados y pensando en las necesidades de la casa como lo hacían antes, creemos que su enfoque hacia el juego es cien por ciento y eso es clave para pensar en un Campeonato”, dijo Frech.



No hubo promesas de parte de los directivos hacia los muchachos si ganan la Final, pero al menos se garantizó tranquilidad financiera para ellos, al anunciarles que deben jugar relajados porque todo el aspecto financiero está bien.



“Yo confío que estos chicos harán un gran papel en la final, y dejarán el nombre de las Fieras bien en alto”, dijo Arana. “Estos muchachos son guerreros y los apoyamos porque sabemos de la gran calidad que poseen cuando están en el terreno de juego”.



Pero uno de los más optimistas era el gigante Jimmy Hurst. No importa qué tanto haya ganado el Bóer en la ronda regular, Hurts confía en que las Fieras van a salir victoriosas.



“Los años de experiencia que uno obtiene a través del béisbol nos enseñan que nunca se debe de calificar a un equipo invencible, especialmente en series cortas. San Fernando es un team con mucho corazón. Mis compañeros saben que no son tan populares como los del Bóer, pero se entregan de lleno al terreno. Y así va a ocurrir, creo que tenemos los recursos para ser campeón”, dijo el gigante Hurts.



Hay mucho optimismo en Masaya y aún cuando se miden al equipo que dominó por completo la Liga en la ronda regular, las Fieras se mantienen con la fe intacta en que las cosas serán distintas en la gran Final del certamen.



“Vamos a salir a jugar sin complejos. Vamos a dar guerra a cuanto pitcher tenemos en frente. Llegamos a este punto con un objetivo y es ser Campeón”, concluyó Cisneros.