Bullpen será clave

A la espera de que se cante la voz de Play Ball de la Serie Final de la Liga Profesional este martes, una de las tantas expectativas es ver cuál es el manejo de los lanzadores que hará cada manager y el comportamiento de los pitcheres en la colina, especialmente los relevistas, que serán claves.



El Bóer luce como gran favorito a imponerse a las Fieras, tal a como lo hizo a lo largo de la temporada. La serie de 18 juegos realizados por ambos las ganó el Bóer 13-5, pero en el terreno fue 11-5, ya que dos partidos los ganó por forfeit.



Y los resultados se ratifican en las estadísticas. El Bóer le bateó para .291 a las Fieras, anotándoles 91 carreras, a más de cinco carreras y media por partido; las Fieras batearon .264, con 70 anotadas, promediando 4.38 carreras por episodio.



Ese desborde ofensivo y la definición de la serie destrozaron al pitcheo fernandino. Ellos lanzaron para 5.54 ante la Tribu, que actuó para 3.73, en una relativa comodidad. En la serie sólo hubo una blanqueada del Bóer 4x0 el 10 de noviembre, y entre sus otras diez victorias, cuatro fueron por diferencia de una carrera, una por dos y dos juegos por tres carreras de ventaja, porque las Fieras siempre pelean.



No hay diferencias abismales entre los abridores de ambos equipos… El cuarteto estelar que tiene Lourdes Gourriel tuvo balance 6-4 ante las Fieras, destacando Brian Rodaway con su 2-0 y 0.43 de efectividad en tres aperturas, en las que le batearon .188. En cinco salidas, Rafael García tuvo balance 2-1 y efectividad de 4.76, al permitir 15 carreras limpias en 28.1 innings; Juan Figueroa, segundo máximo ganador de la Liga, tuvo saldo 1-2 ante las Fieras en tres aperturas, en las que lanzó para 6.75, al permitirles 16 carreras, 13 limpias en 17.1 innings. Wilber Bucardo, el cuarto abridor, salió con 1-1 y tiró para 3.21 en 14 innings, en los que de ocho carreras que le anotaron, cinco fueron limpias.



Los abridores del San Fernando tuvieron balance 5-3 ante el Bóer, contando con el estelar Diego Sandino, que tuvo regristo 3-0 y 1.64 de efectividad en 22 innings, en los que le batearon para .240. Willy Lebrón salió con 1-1, tirando para 5.06 en 16 innings, soportando ataque de .311. Carlos Morla 1-2, tiró para 2.95 en 18.1 innings, y Luiz Portobanco sólo los enfrentó una vez y en 4.1 innings lució muy bien, aunque no tuvo decisión.



El bullpen se encargará del futuro de los juegos y la serie… Ahí, el Bóer luce fuerte con sus relevistas actuales, que entre ellos ganaron cinco partidos, perdieron uno y salvaron cinco, tirando para 3.53, pero por la instalación de Melvin Cuevas en ese rol, después de tener problemas como abridor. Gustavo Martínez salva cinco juegos, tira para 0.00, Gonzalo López 2-0 y 1.59, Víctor Duarte 2-0, 1.42, Byron Zepeda 0-0, 1.42, Esteban Pérez 0-0 y 5.40, Melvin Cuevas 1-1 y 6.88.



Los relevistas principales de las Fieras salieron con balance 0-5 y 7.69 de efectividad. Los mejores son Oswaldo Mairena, con un salvamento y 0.00 en 5.1 innings, Jairo Pineda, aunque tuvo balance 0-2, salvó tres partidos y lanzó para 6.00 en 15 innings, José Luis Sáenz 0-0, 1.29, Carlos Pérez Estrella 0-0, 3.86. Los otros están para persignarse: Kenly Chang 0-0, 8.53; Armando Hernández 0-0, 11.74; José Sánchez 0-3, 18.47.



Para las Fieras han sido tortuosos los últimos cuatro innings de juego, no hay total seguridad de los relevistas, por lo que los abridores han tenido que extender su labor.. Ejemplo, el nueve de noviembre, las fieras ganaban 3x2 en cinco innings y perdieron 8x4… El 21 de noviembre, después de estar 0-0 en cinco innings, las Fieras se adelantaron 3x2 en el séptimo, pero el Bóer remató con dos en el séptimo y cuatro en el octavo… El 15 de diciembre, después que perdían 2x0 en el medio juego, las Fieras se adelantaron 4x3 en el octavo, pero en el noveno flaqueó el bullpen y el Bóer con dos carreras, se llevó el triunfo 5x4.





En asuntos de sellar juegos, el Bóer tuvo mejor rendimiento con sus relevistas.