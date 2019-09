Goosage al rescate

New York Post

Repentinamente estábamos todos en Fenway Park el 2 de octubre de 1978. Gossage está sobre el montículo y es la novena entrada.



Las sombras casi cubren el jardín derecho.



Hay un outs, los Yankees tienen un ventaja de 5-4 .



Gossage da una base por bolas a Rick Burleson. Jerry Remy conecta imparable a la derecha de primera base cuando Lou Piniella hace una gran parada de la pelota para impedir que Burleson se fuera hasta tercera base.



Jim Rice conecta fly a lo profundo del jardín derecho, que habría conseguido que Burleson anotara si no es por la jugada dramática de Piniella. Burleson se mueve a tercera base, con Carl Yastrzemski al bate.



La noche anterior, Gossage se acostó pensando en que se estaría enfrentando a Yaz para el out final.



Ahora está ocurriendo todo eso, y por primera vez en su carrera Gossage es un manojo de nervios. Hasta el punto que empieza a hablarse a sí mismo.



"Me hago preguntas y las contesto ", explicó. "Dije, bien, he aquí sucediendo lo que usted se acostó pensando anoche. He aquí Yaz.'

“Dije por qué estás tan nervioso. Usted juega siempre el juego por amor y por diversión. ¿Qué es la peor cosa que podía pasarle ?'

"Dije, bien, estaré de regreso mañana en Colorado cazando alces "



Ésa era la respuesta perfecta.



"Fue la primera vez en todo el día que había sido capaz de respirar", dijo. Su brazo volvió a la vida.



El primer lanzamiento de Gossage para Yaz era bajo.



"El próximo lanzamiento, "dijo él", era más o menos bajo la mitad del plato, pero siguió con él y Yaz conecto un roletazo a Graig Nettles."



Después de la celebración yanqui, Gossage está solo, sentado en la habitación de entrenamiento, juntando sus pensamientos cuando Thurman Munson entra y pregunta, "¿dónde consiguió usted eso?"



"¿De qué está hablando?"



"Esos dos últimos lanzamientos tenían otra cosa que usted no había lanzado todo el día", dijo Munson.



"Definitivamente me relajé”, responde Gossage a lo que Munson, siempre agitador, añade "¿por qué le tomo tanto tiempo?"



Si no hubiera sido por ese roletazo, la historia podía haber cambiado en muchos sentidos. La maldición del Bambino podría haber sido anulada mucho más temprano, el cuadrangular de Bucky Dent podría haber venido sobre una causa perdida y la explosión de la octava entrada de Reggie Jackson que le dio la delantera a los Yankees 5-2 podría haber sido olvidada.



Gossage estará entrando en Cooperstown este verano con una gorra de los Yankees sobre su cabeza. Dijo que no podría haber permanecido en el Bronx si no hubiera conseguido poner out a Yaz.



"Podrían haberme cambiado", explicó Gossage. "Porque las personas me habrían odiado. Los fanáticos me habrían odiado. Empecé el año mal y habría terminado mal. Es por eso que digo que hay una línea muy fina en una carrera."



Gossage dijo que su peor momento vino a comienzos de la temporada de 1978 en un juego en Toronto.





"Recogí un toque de bola y lo lancé aproximadamente 40 filas arriba", recordó Gossage. "Sólo me desplomé en mi looker y lloré."



Está bien que un cerrador del Salón de la Fama y candidatos a la presidencia lloren.



Gossage nunca se hizo buen amigo con Billy Martin y no salió de su enfado hasta que Bob Lemon reemplazó a Martin. "Eso me ayudó realmente", dijo Gossage. "Sentí esta aversión legítima hacia Billy constantemente."



Esa aversión provenía de un incidente cuando Martin ordenó a Gossage que golpeara a Billy Sample sin una razón aparente durante un juego de entrenamiento de primavera.



"Le dije no, no voy a golpearlo", dijo Gossage. "Ésa era su manera de evaluar mi lealtad. Cuando Billy se fue era como el día y la noche para mí."



En cuanto a su bigote típico de fu - manchú, Gossage dijo, "Lo cultivé para fastidiar a Steinbrenner."



¿Trabajó?

Gossage sonrío y dijo, "él no era difícil de fastidiar."



El Salón de la Fama sólo se puso mucho más divertido.